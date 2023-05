Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το πρωί της Κυριακής αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στην πόλη Μπράουνσβιλ του Τέξας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το ABC News, ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Μπράουνσβιλ το συμβάν έλαβε χώρα στις 8:30 κοντά στο Κέντρο Οζάναμ, ένα καταφύγιο για άστεγους και μετανάστες.

Όπως ανέφερε η αστυνομία μεταξύ των νεκρών είναι και μερικοί μετανάστες, κάτι που κάνει τις Αρχές να ερευνούν αρχικά εάν πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα με ρατσιστικά κίνητρα ή για δυστύχημα.

Δείτε το βίντεο – [Σκληρές εικόνες]

Brownsville Texas, group of migrants are mowed down while waiting for the bus. Ban assault SUVs!! pic.twitter.com/GX92lzUE2b

— AlphaFox (@Alphafox78) May 7, 2023