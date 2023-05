Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το πρωί της Κυριακής αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στην πόλη Μπράουνσβιλ του Τέξας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το ABC News, ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Μπράουνσβιλ το συμβάν έλαβε χώρα στις 8:30 κοντά στο Κέντρο Οζάναμ, ένα καταφύγιο για άστεγους και μετανάστες.

Επίσης όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομεία της περιοχής, άλλοι με σοβαρότερα και άλλοι με λιγότερο σοβαρά τραύματα.

Συνελήφθη ο οδηγός

Σύμφωνα με την αστυνομία για το περιστατικό έχει συλληφθεί ένας άνδρας.

Ο οδηγός διακομίστηκε στο νοσοκομείο καθώς τραυματίστηκε και ο ίδιος και βρίσκεται υπό 24ωρη αστυνομική παρακολούθηση.

Seven people were killed after a driver ran over them in front of a shelter for migrants and homeless people in Brownsville, Texas. The collision does not appear to have been accidental, police saidhttps://t.co/jxeXjxeEK9 — KTLA (@KTLA) May 7, 2023

Ο άνδρας θα υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις για να φανεί εάν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δυστύχημα και ο οδηγός κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση ωστόσο αναμένεται να αναβαθμιστούν.

Texas, again, this time not an AR-15: 7 dead, 6 injured, after car runs into pedestrians in Brownsville, Texas, near migrant and homeless shelter. Alleged driver arrested in what police suspect to be an intentional attack. America is sick and needs a cure for its violence. https://t.co/pvvUkOkBDJ pic.twitter.com/5zMRX7UNY3 — Bryan Dawson🇺🇸 (@BryanDawsonUSA) May 7, 2023

Οι ερευνητές δεν έχουν δώσει προς το παρόν περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα του συμβάντος.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά το μακελειό με τους οκτώ νεκρούς στην πόλη Άλεν του Τέξας.