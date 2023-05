Ο άνδρας τον οποίο βαραίνουν υποψίες στο Τέξας πως δολοφόνησε πέντε ανθρώπους επειδή απλά διαμαρτυρήθηκαν για τον θόρυβο που έκανε το τουφέκι εφόδου του συνελήφθη και προφυλακίστηκε χθες Τρίτη, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ύποπτος, Mεξικανός υπήκοος που κατονομάστηκε ως Φρανσίσκο Οροπέσα, τέθηκε υπό κράτηση, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο δυο πηγές του στην αστυνομία.

Κατηγορείται πως άνοιξε πυρ τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο μέσα σε σπίτι στο Κλίβλαντ, κοντά στο Χιούστον, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους, που ήταν όλοι από την Ονδούρα, ηλικίας 9 ως 31 ετών.

Ο 38χρονος συνελήφθη στην πόλη Κατ εντ Σουτ της πολιτείας Τέξας, που απέχει λιγότερα από 30 χιλιόμετρα από τον τόπο της σφαγής, διευκρίνισε ο εισαγγελέας την κομητείας Σαν Τζασίντο, ο Τοντ Ντίλον, στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC. Ο άνδρας είχε απελαθεί από τις ΗΠΑ τέσσερις φορές από το 2009.

