Βομβιστική επίθεση κατά του Ιβάν Γκέσεφ, γενικού εισαγγελέα της Βουλγαρίας, έγινε την Πρωτομαγιά με τις αρχές να σημειώνουν ότι ο δράστης ή οι δράστες ήθελαν να τον σκοτώσουν.

Οι επίδοξοι δολοφόνοι είχαν τοποθετήσει βόμβα σε μια στροφή του δρόμου όπου έπρεπε να κόψει κανείς ταχύτητα, δήλωσε ο Μπόρισλαβ Σαράφοφ, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Ερευνών, σύμφωνα με το Mediapool.

Η βόμβα εξερράγη ακριβώς τη στιγμή που περνούσε το αυτοκίνητο του Γκέσεφ, είπε ο Σαράφοφ, χαρακτηρίζοντάς την επίθεση «επαγγελματικά προετοιμασμένη απόπειρα και προφανώς καλά εκτελεσμένη».

Σύμφωνα με τους ειδικούς η βόμβα περιείχε τρία κιλά ΤΝΤ. Μάλιστα, στο σημείο της έκρηξης δημιουργήθηκε ένας κρατήρας βάθους 30-40 εκατοστών και πλάτους σχεδόν τριών μέτρων.

«Προφανώς με τη βόμβα ήθελαν να σκοτώσουν», δήλωσε ο Σαράφοφ. Ευτυχώς, ο γενικός εισαγγελέας στάθηκε τυχερός.

