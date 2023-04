Εξακολουθεί να πλανάται το μυστήριο με την υγεία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά την ξαφνική αδιαθεσία που ένιωσε κατά τη διάρκεια live μετάδοσης στο τηλεοπτικό δίκτυο KANAL 7.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναμενόταν αρχικά να δώσει το παρών στην τελετή των εγκαινίων του πρώτου πυρηνικού σταθμού της Τουρκίας στο Ακούγιου, ωστόσο λόγω της κατάστασης της υγείας του, ακύρωσε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις του και για σήμερα, Πέμπτη, για δεύτερη συνεχή ημέρα, 17 ημέρες πριν από τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές.

Μάλιστα σήμερα αναμένεται να συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης στα εγκαίνια, σε μία προσπάθεια να διαλύσει τις φήμες. Την τελετή θα παρακολουθήσει και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ωστόσο η τελετή των εγκαινίων που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 13:30 (ώρα Τουρκίας) όπως έκανε γνωστό η διεύθυνση επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, χωρίς να διευκρινίζει τον λόγο, πήρε αναβολή για τις 16:00 τοπική ώρα, «φουντώνοντας» ξανά τις φήμες για την υγεία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Υπενθυμίζεται πως τουρκικά ΜΜΕ έκαναν λόγο ακόμα και για έμφραγμα του μυοκαρδίου, είδηση που πάντως διαψεύδει κατηγορηματικά η τουρκική προεδρία, καθώς όπως ανέφεραν ο Τούρκος πρόεδρος είναι αντιμέτωπος με ιογενή γαστρεντερίτιδα.

Ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαρετίν Αλτούν, απαντώντας στις φήμες ότι ο τούρκος πρόεδρος υπέστη έμφραγμα, έγραψε στο Twitter: «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τέτοιους αβάσιμους ισχυρισμούς σε σχέση με την κατάσταση της υγείας του προέδρου @RTErdogan».

We categorically reject such baseless claims regarding President @RTErdogan’s health.

The President will attend tomorrow’s nuclear power plant opening via videoconference.

No amount of disinformation can dispute the fact that the Turkish people stand with their leader and… pic.twitter.com/SSr3KaWXlS

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 26, 2023