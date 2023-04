Τον τελευταίο καιρό έχουν φουντώσει οι φήμες που θέλουν τον πρίγκιπα Χάρι και τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ να έχουν «χωριστές ζωές», σύμφωνα με τη βασιλική σχολιάστρια, Celia Walden.

Μιλώντας στο GB News, η Celia Walden τόνισε ότι ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ ακολουθούν διαφορετικές ατζέντες, όσον αφορά τα δημόσια καθήκοντά τους, με αποτέλεσμα να περνούν λιγότερο χρόνο μαζί.

Ακόμη, σχολίασε την επιθυμία της Μαρκλ να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αναφέροντας: «Θέλει η προσοχή να είναι σταθερά στραμμένη πάνω της, γιατί εκεί πρέπει να είναι πάντα η προσοχή» είπε.

Ωστόσο, αυτή η επιθυμία για προσοχή θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα στη σχέση του ζευγαριού, καθώς η Celia Walden υπαινίχθηκε ψιθύρους ότι ο Χάρι και η Μέγκαν «απομακρύνονται ελαφρώς ο ένας από τον άλλον όσον αφορά τις ατζέντες τους». «Και οι δύο κάνουν κάπως χωριστές ζωές όσον αφορά τα δημόσια καθήκοντά τους αυτή τη στιγμή», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παρά τις φήμες αυτές, το ζευγάρι εθεάθη δημόσια, τη Δευτέρα 24 Απριλίου, όπου παρακολούθησαν έναν αγώνα μπάσκετ στο Λος Άντζελες. Ωστόσο, ακολούθησε μια αμήχανη στιγμή όταν η Μαρκλ φάνηκε να σνομπάρει τον σύζυγό της, όταν προσπάθησε να τη φιλήσει.

Prince Harry and Princess Meghan at the Lakers Game 😭😭 pic.twitter.com/5VQ3IaHb2T

— Alexis 🎖️MNOSL (@ArchewellBaby) April 25, 2023