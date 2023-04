Στις 6 Μαΐου θα γίνει η στέψη του βασιλιά Καρόλου, παίρνοντας και επίσημα τον τίτλο του βασιλιά της Αγγλίας. Η τελετή ενθρόνισης αναμένεται να είναι το πιο δημοφιλές γεγονός διεθνώς.

Μετά την ημέρα της στέψης θα ακολουθήσουν τιμητικές εκδηλώσεις που θα κρατήσουν για τρεις ημέρες προκειμένου να εορταστεί το γεγονός.

Σημειώνεται πως πριν από λίγο το παλάτι του Μπάκιγχαμ έκανε γνωστό πως στην τελετή στέψης θα παρευρεθεί τελικά ο πρίγκιπας Χάρι, χωρίς όμως τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση του πρίγκιπα Χάρι με την οικογένειά του, μετά την κυκλοφορία του best-seller και αμφιλεγόμενου βιβλίου του «Spare» που σήκωσε θύελλα αντιδράσεων στα βασιλικά ανάκτορα και όχι μόνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή, οι καλεσμένοι θα περιοριστούν στους 2.000 για να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί υγείας και ασφάλειας. Είναι το 1/4 του πλήθους που έδωσε το παρών στην αντίστοιχη τελετή της μητέρας του.

Δείτε πλάνα από το εσωτερικό του ναού:

Reuters: London’s Westminster Abbey said visitors will get the chance this summer to follow in King Charles’ coronation footsteps, getting access for the first time in living memory to an area sealed off to the public https://t.co/cJHoqPVCwB pic.twitter.com/SRoDH8TqBQ

— NEWS DAILY (@1newsdaily1) March 24, 2023