Η Κίνα βγήκε από την σκληρή αυτοαπομόνωση του κοροναϊού και οι ειδήσεις από τα εδάφη της είναι κατακλυσμιαίες σε όλα τα επίπεδα.

Τελευταίο τραγικό νέο, η φωτιά που ξέσπασε στο νοσοκομείο Τσάνγκφενγκ στην περιοχή Φενγκτάι της κινεζικής πρωτεύουσας από την οποία έχασαν τη ζωή τους 21 άτομα.

Όπως έγραψε η εφημερίδα South China Morning Post, η φωτιά ξέσπασε στις 12.57 το μεσημέρι τοπική ώρα (07.57 ώρα Ελλάδας), όταν η πυροσβεστική έλαβε κλήση για φωτιά που κατασβέστηκε λίγο αργότερα, στις 13.33, αμέσως μόλις έφτασε η ομάδα εκτάκτων καταστάσεων στο σημείο.

Συνολικά 71 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο και μεταφέρθηκαν σε άλλες εγκαταστάσεις μετά την επιχείρηση διάσωσης. Έως τις 6 το απόγευμα (14.00 ώρα Ελλάδας) 21 άνθρωποι είχαν πεθάνει μετά τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο για θεραπεία, γράφει η εφημερίδα.

