Τραγικές είναι οι στιγμές που ζουν οι Έλληνες που βρίσκονται στο Σουδάν, καθώς 15 άτομα είναι εγκλωβισμένα στην ελληνορθόδοξη Μητρόπολη του Χαρτούμ τη στιγμή που απ’ έξω υπάρχει καταιγισμός πυρών.

Ο μητροπολίτης Nουβίας, Σάββας μίλησε τον Alpha την ώρα που απ’ έξω γινόταν πραγματικός πόλεμος.

Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο με τις σφαίρες να περνούν δίπλα από το κτίριο. Την ώρα που ο Μητροπολίτης μιλάει και περιγράφει την κατάσταση ακούγεται πεντακάθαρα ο ήχος των πυρών.

Μάλιστα η συνομιλία σταμάτησε απότομα και σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Alpha δεν ήταν εφικτή εκ νέου η επικοινωνία με τον Μητροπολίτη.

Μιλώντας στον Alpha ο μητροπολίτης Nουβίας, Σάββας, έκανε λόγο για 15 εγκλωβισμένα άτομα στη Μητρόπολη.

«Έχουμε πρόβλημα. Έχω κόσμο που έχει εγκλωβιστεί εδώ μέσα από το πρωί του Σαββάτου που τελέστηκε η ακολουθία. Δεν μας είχε ενημερώσει κανείς ότι θα συμβεί κάτι στο Σουδάν» πρόσθεσε και στη συνέχεια πρόλαβε να αναφερθεί στους δύο Έλληνες τραυματίες μετά από έκρηξη ρουκέτας πριν πέσει η τηλεφωνική γραμμή.

«Νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, έχουν προγραμματίσει για σήμερα χειρουργείο. Ο ένας έχει τραυματιστεί στα κάτω άκρα και ο άλλος στο ένα κάτω άκρο, την κοιλιά και πάνω από το μάτι. Οι γιατροί λένε ότι είναι σταθερή η κατάστασή τους».

Την ίδια στιγμή, αισιόδοξα είναι τα νέα για τους δύο Έλληνες που τραυματίστηκαν από ρουκέτα που έπεσε κοντά σε εκκλησία μετά το τέλος της λειτουργίας της Ανάστασης, στο Σουδάν.

Σύμφωνα με τον επίτιμο Έλληνα πρόξενο της χώρας, Γεράσιμο Παγουλάτο, η ζωή και των δύο δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο, ωστόσο νοσηλεύονται σε νοσοκομείο προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες επεμβάσεις για την αφαίρεση των θραυσμάτων από τα πόδια του ενός και από την κοιλιακή χώρα του άλλου.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας πρόξενος ήρθε σε επικοινωνία με τον έναν από τους τραυματίες και ανέφερε πως ο λόγος που ακόμη η προγραμματισμένη επέμβαση δεν έχει γίνει είναι εξαιτίας των μαχών που μαίνονται στους δρόμους του Σουδάν μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών, οι οποίες κάνουν αδύνατη την κυκλοφορία αμάχων.

«Η υγεία τους είναι καλά, βέβαια έχουν και τις αγωνίες τους εάν και πότε θα γίνει η εγχείριση και φυσικά πότε θα τελειώσει ο εμφύλιος που ξεκίνησε από χθες, Σάββατο» δήλωσε ο κ. Γεράσιμος Παγουλάτος.

Ο στρατός του Σουδάν επιτέθηκε αεροπορικώς σε βάση παραστρατιωτικής δύναμης κοντά στην πρωτεύουσα, σε μια προσπάθεια να επαναφέρει τον έλεγχο της χώρας, μετά από αιματηρές συγκρούσεις στις οποίες τραυματίστηκαν 595 άτομα και σκοτώθηκαν τουλάχιστον 56 άμαχοι.

Σύμφωνα με το Reuters, ο στρατός έπληξε μια βάση που ανήκε στις παραστρατιωτικές δυνάμεις ταχείας υποστήριξης (RSF) της κυβέρνησης στην πόλη Ομντουρμάν, η οποία γειτνιάζει με την πρωτεύουσα Χαρτούμ, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες αργά το Σάββατο (15/04).

📹📹📹 📹

A military coup attempt takes place in #Sudan

Sudan’s international airport stopped receiving flights amid clashes between the Rapid Reaction Forces and the army. pic.twitter.com/Wv2G86MJ1s

— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) April 15, 2023