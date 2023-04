Ο στρατός του Σουδάν επιτέθηκε αεροπορικώς σε βάση παραστρατιωτικής δύναμης κοντά στην πρωτεύουσα, σε μια προσπάθεια να επαναφέρει τον έλεγχο της χώρας, μετά από αιματηρές συγκρούσεις στις οποίες τραυματίστηκαν 595 άτομα και σκοτώθηκαν τουλάχιστον 56 άμαχοι.

Σύμφωνα με το Reuters, ο στρατός έπληξε μια βάση που ανήκε στις παραστρατιωτικές δυνάμεις ταχείας υποστήριξης (RSF) της κυβέρνησης στην πόλη Ομντουρμάν, η οποία γειτνιάζει με την πρωτεύουσα Χαρτούμ, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες αργά το Σάββατο (15/04).

Ο στρατός και η πανίσχυρη δύναμη ταχείας υποστήριξης (RSF), η οποία, σύμφωνα με αναλυτές, αριθμεί 100.000 μέλη, ανταγωνίζονται για την εξουσία, καθώς οι πολιτικές παρατάξεις διαπραγματεύονται τον σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, αυτόπτης μάρτυρας άκουσε τον ήχο πυρών βαρέως πυροβολικού σε όλο το Χαρτούμ, το Ομντουρμάν και το κοντινό Μπαχρί, ενώ ακούστηκαν επίσης πυροβολισμοί στην πόλη Πορτ Σουδάν στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου δεν είχαν αναφερθεί νωρίτερα μάχες.

A military coup attempt takes place in #Sudan

Sudan’s international airport stopped receiving flights amid clashes between the Rapid Reaction Forces and the army. pic.twitter.com/Wv2G86MJ1s

