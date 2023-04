Ο στρατός του Σουδάν ανακοίνωσε ότι η παραστρατιωτική οργάνωση Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) αποπειράθηκε να επιτεθεί σε διάφορες θέσεις των στρατευμάτων του, ενώ η RSF κατηγόρησε τον στρατό ότι αυτός προκάλεσε τις συγκρούσεις που ξέσπασαν και ανακοίνωσε ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της το διεθνές αεροδρόμιο του Χαρτούμ και την στρατιωτική βάση στην Μέροβε, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Reuters δήλωσαν ότι σφοδρά πυρά ακούγονταν σήμερα στο Χαρτούμ κοντά στο προεδρικό μέγαρο, στο αρχηγείο του σουδανικού στρατού και το υπουργείο Άμυνας στο κέντρο της σουδανικής πρωτεύουσας.

Εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε στο AFP ότι συγκρούσεις ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα στο Χαρτούμ όταν οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, γνωστού ως «Χεμέντι» και μεγάλου αντιπάλου του ντε φάκτο ηγέτη του Σουδάν και αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, επιτέθηκαν σε βάσεις του στρατού.

Οι επιθέσεις αυτές σημειώθηκαν «στο Χαρτούμ και σε άλλα μέρη του Σουδάν», διευκρίνισε ο στρατηγός Νάμπιλ Αμπντάλα. «Γίνονται μάχες και ο στρατός κάνει το καθήκον του για να προστατεύσει την πατρίδα», πρόσθεσε.

Δείτε βίντεο

#SONDAKİKA 🔴 Darbecilere ait bir karargah Sudan ordusu tarafından vuruldu. pic.twitter.com/TVIVSqxuQh — Conflict (@ConflictTR) April 15, 2023

Breaking News

🇸🇩 Sudan

A coup attempt is taking place. In the capital Khartoum, the putschists and the army are in conflict. #Sudan pic.twitter.com/PsQibDqcEZ — Eren 𝕮🇹🇷 (@Eren50855570) April 15, 2023

A military coup attempt takes place in #Sudan Sudan’s international airport stopped receiving flights amid clashes between the Rapid Reaction Forces and the army. Explosions and gunfire are heard in the Sudanese capital. pic.twitter.com/yVvSnAmtL6 — NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2023

BREAKING: Planes on fire at Khartoum airport after coup attempt in Sudan pic.twitter.com/aWdyMv23xs — BNO News (@BNONews) April 15, 2023

Τι υποστηρίζει η RSF

Την ίδια ώρα οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο κατηγόρησαν τον σουδανικό στρατό ότι αυτός προκάλεσε τις συγκρούσεις που μαίνονται αυτήν την ώρα στο Χαρτούμ.

«Οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης αιφνιδιάστηκαν το πρωί από την άφιξη σημαντικής δύναμης του στρατού, η οποία πολιόρκησε το στρατόπεδό τους στην Σόμπα», εξαπολύοντας «επίθεση με όλων των ειδών τα όπλα, βαριά και ελαφριά», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παραστρατιωτική οργάνωση, η οποία απαρτίζεται από πρώην πολιτοφύλακες του πολέμου του Νταρφούρ.

Η RSF ανακοίνωσε επίσης ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της το διεθνές αεροδρόμιο του Χαρτούμ και την βάση του σουδανικού στρατού στην Μέροβε στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Η RSF πρόσθεσε ότι δεν βάζει στο στόχαστρο αμάχους και κάλεσε τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ