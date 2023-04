Τουλάχιστον τρεις άμαχοι είναι νεκροί από τις συγκρούσεις μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) στο Σουδάν, όπως ανακοίνωσε μία τοπική ιατρική οργάνωση.

Η Πολεμική Αεροπορία του Σουδάν διεξάγει επιχειρήσεις κατά των επιθέσεων των πανίσχυρων RSF, όπως ανέφερε ο στρατός, καθώς οι συγκρούσεις γενικεύονται σε όλη τη χώρα.

Πλάνα τηλεοπτικού σταθμού παρουσίασαν ένα μαχητικό αεροσκάφος να πετάει στον ουρανό της πρωτεύουσας Χαρτούμ, χωρίς το Reuters να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το αναφερόμενο τηλεοπτικό υλικό.

Ο στρατός του Σουδάν δηλώνει ότι διεξάγει αεροπορικές επιδρομές εναντίον των παραστρατιωτικών, τους οποίους αποκαλεί «εχθρούς», και ότι διατηρεί τον έλεγχο όλων των βάσεων και των αεροδρομίων, ενώ ισχυρίζεται ότι αμύνεται σε επιθέσεις των παραστρατιωτικών σε στρατηγικά σημεία του Χαρτούμ.

📹

A military coup attempt takes place in Sudan

Sudan's international airport stopped receiving flights amid clashes between the Rapid Reaction Forces and the army.

