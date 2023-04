Ο Ben Ferencz ήταν μόλις 27 ετών όταν εξασφάλισε τις καταδίκες ναζί αξιωματικών για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Αργότερα υποστήριξε τη σύσταση ενός διεθνούς δικαστηρίου για τη δίωξη εγκλημάτων πολέμου, στόχος που επιτεύχθηκε το 2002.

Σύμφωνα με το BBC, ο Ferencz πέθανε ήρεμα στον ύπνο του το βράδυ της Παρασκευής (7/4) σε μια εγκατάσταση υποβοηθούμενης διαβίωσης στο Boynton Beach της Φλόριντα.

Μετά την είδηση του θανάτου του, το Μουσείο Ολοκαυτώματος των ΗΠΑ είπε ότι ο κόσμος έχασε «έναν ηγέτη στην αναζήτηση δικαιοσύνης για τα θύματα της γενοκτονίας».

Today the world lost a leader in the quest for justice for victims of genocide and related crimes. We mourn the death of Ben Ferencz—the last Nuremberg war crimes prosecutor. At age 27, with no prior trial experience, he secured guilty verdicts against 22 Nazis.

— US Holocaust Museum (@HolocaustMuseum) April 8, 2023