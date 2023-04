Ισχυρή χιονόπτωση πλήττει από χθες, Δευτέρα, το βράδυ την κεντρική και τη βόρεια Σερβία. Το χιόνι πέφτει ακατάπαυστα επί 14 ώρες προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία ενώ αδύνατη είναι η πρόσβαση σε οικισμούς που βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο.

Προβλήματα υπάρχουν και με την ηλεκτροδότηση σε ορεινά χωριά. Στο Βελιγράδι το ύψος του χιονιού στο έδαφος έφτασε τα 15 εκατοστά καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για τον μήνα Απρίλιο. Σε κεντρικά σημεία της πόλης έπεσαν δέντρα τραυματίζοντας περαστικούς και προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα. Δύο μαθήτριες τραυματίστηκαν από πτώση κλαδιού και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.

Snow depth on synoptic stations in Serbia at 6UTC:

Mountains:

45cm Kopaonik

20cm Zlatibor

14cm Sjenica

Lowlands:

18cm Kraljevo

14cm Belgrade

13cm Kragujevac

11cm S. Palanka

8cm Valjevo and Kruševac

Photos from town Kragujevac by Ice via SerbianMeteo Forum. pic.twitter.com/SQSMwTKz0L

— Milos Milic (@skomimaster) April 4, 2023