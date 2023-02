Πυκνές χιονοπτώσεις σημειώνονται στη νότια Καλιφόρνια, ως αποτέλεσμα μιας σπάνιας χιονοθύελλας (φωτογραφία, επάνω, από California Governor’s Office of Emergency Services/Twitter) στην περιοχή του Λος Αντζελες, ενώ άλλες περιοχές της συνήθως ηλιόλουστης Πολιτείας απειλούνται με πλημμύρες, λόγω της σφοδρής βροχής.

Χωρίς ρεύμα

Η Καλιφόρνια βιώνει μια από τις χειρότερες χιονοθύελλες εδώ και δεκαετίες.

Η Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Καλιφόρνιας υπενθύμισε στους οδηγούς να είναι προετοιμασμένοι για ασφαλή ταξίδια σε κακές καιρικές συνθήκες.



Ορισμένοι βασικοί οδικοί άξονες έχουν κλείσει λόγω του παγετού και του χιονιού. Μεταξύ αυτών είναι και τμήματα του αυτοκινητόδρομου που συνδέει τις ΗΠΑ με το Μεξικό και τον Καναδά – και δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη ότι θα ξανανοίξει σύντομα.

Πολλαπλές εκτροπές οχημάτων παρατηρήθηκαν στον αυτοκινητόδρομο 29 στη βόρεια κομητεία Σονόμα.

Τα χιόνια μπορεί να έχουν «επικίνδυνες και δυνητικά θανατηφόρες» συνέπειες στους δρόμους της νότιας Καλιφόρνιας, προειδοποίησε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Καθώς οι χειμερινές καταιγίδες συνεχίζουν να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της Καλιφόρνιας, η Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης συνεργάζεται με τις τοπικές κυβερνήσεις για να διασφαλίσει ότι οι κοινότητες έχουν τους πόρους που χρειάζονται για να παραμείνουν ασφαλείς.



Το χιόνι και οι ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Poweroutage, 118.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Ακόμη και οι πεδινές περιοχές που δεν συνηθίζουν να βλέπουν χιόνι, μπορεί να καλυφθούν από ένα λευκό στρώμα, ανέφερε η NWS.

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κατακλύσθηκαν από φωτογραφίες Καλιφορνέζων που έδειχναν τις νιφάδες και τις ασπρισμένες αυλές τους.

Η διαφορά του χιονιού…

Το φαινόμενο αυτό είναι τόσο σπάνιο για την περιοχή που η μετεωρολογική υπηρεσία υποχρεώθηκε να εξηγήσει στους κατοίκους τη… διαφορά του χιονιού από το χαλάζι.

Ο αυτοκινητόδρομος I-80 άνοιξε ξανά, με όριο ταχύτητας 30 μίλια την ώρα μόνο για αυτοκίνητα. Η παραλία της λίμνης Tahoe ήταν έρημη.

Οσοι ζουν σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο μπορεί να κινδυνεύσουν από πλημμύρες. Οι μετεωρολόγοι ζήτησαν από τους κατοίκους της κομητείας του Λος Αντζελες, της Βεντούρα και της Σάντα Μπάρμπαρα να βρίσκονται σ’ επιφυλακή.

Ο ποταμός του Λος Αντζελες είχε μεγάλη ροή νερού.

Κακές καιρικές συνθήκες επικρατούν επίσης στο Ουαϊόμινγκ και το Ορεγκον, δύο βορειότερες Πολιτείες όπου τα χιόνια δεν είναι κάτι σπάνιο. Στο Πόρτλαντ το χιόνι έφτασε σε ύψος τα 27 εκατοστά.

Περισσότερες από 340 πτήσεις ακυρώθηκαν και σε 4.000 παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις Πολιτείες αυτές.

Είναι άγνωστο αν αυτή η χιονοθύελλα συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, ωστόσο οι επιστήμονες εξηγούν συχνά ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

