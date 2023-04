Η στάση εργασίας των εργαζομένων στα γραφεία της Google στο Λονδίνο πραγματοποιήθηκε μετά από μια διαμάχη που είχαν σχετικά με τις απολύσεις, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο.

Τότε που η μητρική εταιρεία της Google, η Alphabet, ανακοίνωσε ότι απολύει 12.000 υπαλλήλους παγκοσμίως, που αντιστοιχεί στο 6% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της.

Η κίνηση αυτή έγινε εν μέσω ενός κύματος απολύσεων σε διάφορες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στον τεχνολογικό τομέα, στο πλαίσιο του οποίου εταιρείες απέλυσαν πάνω από 290.000 εργαζόμενους από την έναρξη της χρονιάς, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Layoffs.fyi.

Σύμφωνα με το συνδικάτο Unite, στο οποίο ανήκουν εκατοντάδες υπάλληλοι της Google στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εταιρεία αγνόησε τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι υπάλληλοί της.

Google workers in London stage walkout over job cuts https://t.co/FmaR9pS2l8 pic.twitter.com/zt94L7oREm

«Τα μέλη μας είναι ξεκάθαρα: η Google πρέπει να ακούσει την ίδια της τη συμβουλή της να μην είναι κακή», δήλωσε ο περιφερειακός υπεύθυνος της Unite Ματ Γούελι.

«Οι εργαζόμενοι και η Unite δεν θα υποχωρήσουν μέχρι η Google να επιτρέψει στους εργαζόμενους πλήρη συνδικαλιστική εκπροσώπηση, να συμμετάσχουν σωστά στη διαδικασία διαβούλευσης και μέχρι να αντιμετωπίσει το προσωπικό με το σεβασμό και με την αξιοπρέπεια που του αξίζει».

Turnout for protest outside Google offices in Kings Cross 🤩🤩 pic.twitter.com/I8PU0H0lak

— Unite London & Eastern (@UniteLondonEast) April 4, 2023