Ενα σοκαριστικό βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας. Το βίντεο δείχνει έναν επιβάτη λεωφορείου στο Λας Βέγκας να μαχαιρώνει έναν άνδρα 33 φορές. Αυτό που προκάλεσε αίσθηση είναι το γεγονός ότι ο οδηγός του λεωφορείου δεν αντέδρασε ενώ δίπλα του το θύμα δεχόταν αλλεπάλληλα χτυπήματα και του φώναζε «άνοιξέ μου την πόρτα».

Ο Άαρον Κόουλ, 59 ετών, κατηγορήθηκε για τη βάναυση δολοφονία του 30χρονου Ντομινίκ Λούκας στις 26 Φεβρουαρίου, μετά από διαμάχη που είχαν στο λεωφορείο.Όπως ειπώθηκε στη δίκη η φονική επίθεση με τα συνολικά 33 χτυπήματα διήρκεσε συνολικά τέσσερα λεπτά.

Τότε ήταν που ο οδηγός του λεωφορείου ενεργοποίησε ένα «κουμπί πανικού» για να καλέσει σε βοήθεια ενώ ο δράστης προχώρησε σε νέα χτυπήματα με μαχαίρι σε βάρος του θύματος.

Disturbing video from inside a Las Vegas RTC bus shows a man stabbing another man 33 times over the course of several minutes before the bus stops and opens its doors. No one is seen helping the stabbing victim for 7 minutes. https://t.co/hO4dU2sOmo pic.twitter.com/jCtwIvolaI

— David Charns (@davidcharns) March 23, 2023