Ισχυρός σεισμός έγινε το πρωί της Πέμπτης στην Κροατία. Σύμφωνα με το EMSC, ο σεισμός είχε μέγεθος 5,5 Ρίχτερ.

Μάλιστα, ήταν αισθητός και σε γειτονικές χώρες, όπως η Σλοβενία.

Σύμφωνα με το EMSC, ο σεισμός είχε επίκεντρο 21 χιλιόμετρα νότια της Κρικβένιτσα στις 10:47 το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα).

Το index.hr, γνωστός ιστότοπος της Κροατίας, αναφέρει ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 4,8 Ρίχτερ. Μέχρι τώρα, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

Eyewitnesses are reporting 14 km S of #Crikvenica.

— EMSC (@LastQuake) February 16, 2023