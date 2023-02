Τουλάχιστον δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της σεισμικής δόνησης των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τη νότια Τουρκία, ανέφεραν πριν λίγο οι κυβερνήτες δύο επαρχιών.

Τους νεότερους απολογισμούς των θυμάτων έδωσαν οι κυβερνήτες των επαρχιών Οσμάνιγε (νότια) και Σανλιούρφα (νοτιοανατολικά), κάνοντας λόγο αντίστοιχα για δέκα και πέντε νεκρούς στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV και στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

BREAKING: Footage shows large apartment building collapsing in Diyarbakir during huge M7.8 earthquake in central Turkey. #Earthquake #Turkey pic.twitter.com/SVVagtvjyr

Τουλάχιστον 42 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Χαλέπι, στη Χάμα και στη Λαττάκεια εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού στην Τουρκία, μεταδίδουν συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τα Λευκά Κράνη, οργάνωση πολιτικής προστασίας που δρα σε περιοχές υπό τον έλεγχο τζιχαντιστών και ανταρτών, ιδίως στην Ιντλίμπ, έκαναν επίσης λόγο για «δεκάδες θύματα και πολλούς παγιδευμένους κάτω από τα συντρίμμια», προσθέτοντας πως διεξάγουν επιχειρήσεις για τον απεγκλωβισμό θυμάτων.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης των 7,7 Ρίχτερ εντοπίστηκε σε απόσταση μερικών δεκάδων χιλιομέτρων από την πόλη Γκαζιάντεπ, σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS).

Καταγράφηκε στις 04:17 (τοπική ώρα· στις 03:17 ώρα Ελλάδας), το εστιακό βάθος του υπολογίστηκε στα 17,9 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός στον Λίβανο, τη Συρία και την Κύπρο.

Κατά την εκτίμηση της AFAD, της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, ο σεισμός είχε μέγεθος 7,4 βαθμών.

Το γερμανικό κέντρο γεωλογικής έρευνας (GFZ) υπολόγισε από τη δική του πλευρά πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,9 βαθμών.

#VIDEO : #Turkey declares highest emergency alert after 7.8 magnitude earthquake and reports of severe damage pic.twitter.com/M3GxQmw3tA

Φωτογραφίες και βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ισοπεδωμένα κτίρια σε διάφορες κοινότητες της περιοχής.

Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης της Τουρκίας έχουν αποσταλεί στις περιοχές που χτυπήθηκαν από τον σεισμό, έγραψε στο Twitter ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μετέφερε επίσης τις «καλύτερες ευχές» του στους πολίτες που επλήγησαν από τη σεισμική δόνηση, η οποία, όπως σημείωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της χώρας.

«Ελπίζουμε ότι θα ξεπεράσουμε αυτή την καταστροφή μαζί το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.

Η σεισμικότητα στην Τουρκία είναι από τις υψηλότερες στον κόσμο.

Στα τέλη Νοεμβρίου, σεισμός 6,1 Ρίχτερ έπληξε το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας περίπου πενήντα τραυματισμούς και περιορισμένες ζημιές, κατά τις αρχές.

Death toll from Turkey-Syria quake rises to at least 50 more than 350 injured.

Let’s spread the video, please let the authorities catch up, all our prayers are with you… #deprem #DepremiOldu #earthquake #earthquake #DEPREMOLDU #Turkey #deprem pic.twitter.com/rY1QSo0VnR

