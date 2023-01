Πάνω από 1.200 είναι οι συλλήψεις των οπαδών του Ζαΐρ Μπολσονάρο που εισέβαλαν την Κυριακή στα τρία κυβερνητικά κτίρια της Μπραζίλια -στο προεδρικό μέγαρο, το ανώτατο δικαστήριο και το Κογκρέσο. «Θα τους βρούμε όλους και θα τιμωρηθούν», τόνισε, αναφερόμενος σε αυτούς που ευθύνονται για τις λεηλασίες και τις καταστροφές. «Θα βρούμε επίσης αυτούς που τους χρηματοδότησαν», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα το Reuters σε ανάλυσή του επισημαίνει ότι ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας αποτελεί πρόβλημα και για τις ΗΠΑ. Ο Μπολσονάρο έφυγε για τη Φλόριντα δύο ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας του την 1η Ιανουαρίου, έχοντας αμφισβητήσει τις εκλογές της 30ής Οκτωβρίου που έχασε από τον αριστερίζοντα αντίπαλο του, Λούλα, γράφει το γνωστό πρακτορείο ειδήσεων.

Ωστόσο, ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος άφησε πίσω του ένα βίαιο κίνημα οπαδών που πραγματοποίησε τη χθεσινή εισβολή.

Αφού είδε υποστηρικτές του πρώην ηγέτη των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εισβάλλουν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ πριν από δύο χρόνια, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αντιμετωπίζει τώρα αυξανόμενες πιέσεις να απομακρύνει τον Μπολσονάρο από την αυτοεξορία του στα προάστια του Ορλάντο. Θυμίζουμε ότι ο πρώην αξιωματικός του στρατού διαμένει σε έπαυλη που ανήκει σε μαχητή του ΜΜΑ.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Χοακίν Κάστρο δήλωσε στο CNN: «Ο Μπολσονάρο δεν πρέπει να βρίσκεται στη Φλόριντα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να είναι καταφύγιο γι’ αυτόν τον αυταρχικό που έχει εμπνεύσει την εγχώρια τρομοκρατία στη Βραζιλία. Θα πρέπει να τον σταλεί πίσω στη Βραζιλία».

Ο Κάστρο κατηγόρησε τον Μπολσονάρο ότι έχει «χρησιμοποιήσει το βιβλίο του Τραμπ για να εμπνεύσει εγχώριους τρομοκράτες».

Η συνάδελφός του στο Κογκρέσο, η Δημοκρατική γερουσιαστής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, υιοθετεί επίσης αυτή την άποψη. «Οι ΗΠΑ πρέπει να σταματήσουν να παρέχουν καταφύγιο στον Μπολσονάρο στη Φλόριντα», έγραψε στο Twitter την Κυριακή.

«Σχεδόν δύο χρόνια από τη μέρα που το Καπιτώλιο των ΗΠΑ δέχτηκε επίθεση από φασίστες, βλέπουμε φασιστικά κινήματα να προσπαθούν να κάνουν το ίδιο στη Βραζιλία».

