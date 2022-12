Την απόφαση να παραμείνει κάτοικος Παρισίου για λογαριασμό της Παρί Σεν Ζερμέν φαίνεται πως πήρε ο Λιονέλ Μέσι, λίγες μόνο μέρες μετά τον θρίαμβο με την Αργεντινή και την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Όπως αναφέρουν σε Ισπανία, Γαλλία, αλλά και όπως γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο «πούλγκα» έχει έρθει σε συμφωνία με την Παρί για να επεκτείνει το συμβόλαιό του, το οποίο και λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι, βάζοντας έτσι τέλος σε όλα τα σενάρια.

Προς το παρόν πάντως δεν υπάρχει κάποια συμφωνία για τα χρόνια που θα υπογράψει ή για το πόσα χρήματα θα λαμβάνει. Αυτό αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα σε σύσκεψη που θα διεξαχθεί, με τους Αλ Κελαϊφί και Κάμπος να δουλεύουν την υπόθεση.

Παράλληλα, ο Ρομάνο σημειώνει ότι ο Μέσι ουδέποτε αποδέχθηκε την πρόταση που του είχε γίνει από την Ίντερ Μαϊάμι, ενώ ξεκαθαρίζει πως δεν έφτασε στο σημείο των διαπραγματεύσεων με την Μπαρτσελόνα, παρά τις όποιες προσεγγίσεις δέχθηκε από τα δύο κλαμπ.

Η Παρί πίεζε για αρκετούς μήνες τον Αργεντίνο να πάρει την απόφαση να μείνει, με τον πρόεδρο, το διοικητικό συμβούλιο, αλλά και τον προπονητή να λαμβάνουν μέρος στις συζητήσεις που υπήρξαν.

🚨🇦🇷 Paris Saint-Germain reached a verbal agreement with Lionel Messi to extend the contract. It’s a verbal pact to continue together. #PSG

No decision yet on leght of contract & salary, it will be decided in a new meeting soon.

Al Khelaifi and Campos, working on it. pic.twitter.com/upho1SCc7P

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2022