Στην Κριμαία σκοτώθηκε σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα ο πρώην βουλευτής της ουκρανικής βουλής Αλεξέι Ρεμενιούκ, ο οποίος στις εκλογές του 2000 ήταν επικεφαλής του ψηφοδελτίου που έφερε τον τίτλο «Κόμμα της πολιτικής του Πούτιν».

Τον θάνατο του πρώην βουλευτή ανακοίνωσαν το κανάλι Mash του Telegram, ο ιστότοπος Argumenti Nideli Krim και άλλα μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με το κανάλι Mash ο Ρεμενιούκ συγκρούσθηκε όταν η αστυνομία κατεδίωκε το αυτοκίνητο του στη Συμφερούπολη.

Σύμφωνα με το Mash, ο 66χρονος Αλεξέι Ρεμενιούκ το βράδυ της 8ης Νοεμβρίου οδηγούσε ένα Range Rover. Τον σταμάτησε η αστυνομία, η οποία κατά τον έλεγχο αλκοτέστ διαπίστωσε ότι στο αίμα του υπήρχε αυξημένη ποσότητα αλκοόλ. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον συλλάβουν, αλλά εκείνος προσπάθησε να διαφύγει αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο Ρεμενιούκ συγκρούσθηκε με φορτηγό. Ο ίδιος και ο συνεπιβάτης του σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ ο οδηγός του φορτηγού τραυματίσθηκε.

Η αστυνομία της Κριμαίας ανακοίνωσε το δυστύχημα, αλλά δεν ανέφερε τα ονόματα των θυμάτων του τροχαίου.

Former deputy of the Verkhovna Rada and head of the former party «Unified Rus» (formerly called «Putin’s politics») Alexei Remenyuk crashed to death during a police chase in #Simferopol, reports the Mash.

Remenyuk was intoxicated. pic.twitter.com/ryGgYNqiu8

— NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2022