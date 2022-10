Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Κίεβο και μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον Ουκρανό ομόλογό του, Ντμίτρο Κουλέμπα, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κατά τη συνάντησή τους, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συνεχίζει την αμέριστη αλληλεγγύη προς την Ουκρανία και καταδικάζει πλήρως κάθε απόπειρα αλλαγής των συνόρων από δυνάμεις του αναθεωρητισμού.

Νωρίτερα, ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών κατά τη συνάντησή του με τον ουκρανό ομόλογό του, υπέγραψε Μνημόνιο Συναντίληψης των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Ουκρανίας στον τομέα Διπλωματικής Εκπαίδευσης.

Κατά τη συνάντησή τους, ο Ν. Δένδιας τόνισε εκ νέου την ακλόνητη στήριξη της Ελλάδας στην εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας, καθώς και όλων των χωρών, και επανέλαβε πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και της ελληνικής κοινότητας της Ουκρανίας.

Επίσης, επισήμανε ότι κατά τις συναντήσεις είχε την ευκαιρία να αναδείξει το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει παρόμοιες προκλήσεις. «Απειλείται από έναν μεγαλύτερο γείτονα κατά έναν τρόπο ο οποίος αντίκειται πλήρως στο Διεθνές Δίκαιο, και κατά συνέπεια η ελληνική κοινωνία μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει έναν λαό, ο οποίος μάχεται για την ανεξαρτησία και την εδαφική του κυριαρχία», όπως υπογράμμισε.

Ο Νίκος Δένδιας ανέφερε πως ήταν συγκινητικό για τον ίδιο ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, κατά την τοποθέτησή του μέσα σε καταφύγιο -διότι αναγκάστηκαν να κατέβουν στο δεύτερο υπόγειο εφόσον ήχησαν οι σειρήνες και η πόλη δέχτηκε επίθεση από πυραύλους- επανέλαβε το σύνθημα της ελληνικής επανάστασης «Ελευθερία ή Θάνατος». Δείχνει αυτό, όπως τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, ότι «η ουκρανική κοινωνία προσλαμβάνει την πρόκληση με τον ίδιο τρόπο που κι εμείς την καταλαβαίνουμε».

Nobody can understand you @DmytroKuleba better than the Greeks. Because Greeks also have a big neighbour in the East. A neighbour that has issued a threat of war, a casus belli, against us. A neighbour that calls for the demilitarisation of our territory (statements with 🇺🇦FM). pic.twitter.com/d4yoVPeU8Y

— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 19, 2022