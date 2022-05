Ο ηγέτης μιας ανεξάρτητης συνδικαλιστικής οργάνωσης της Λευκορωσίας καταδικάστηκε σε 15 ημέρες φυλάκιση, όπως μεταδίδει το Ευρωπαϊκό Ραδιόφωνο για τη Λευκορωσία (Euroradio) με έδρα την Πολωνία.

Ο Μαξίμ Παζνιάκοφ συνελήφθη μετά την εμφάνιση της ουκρανικής σημαίας στην εικόνα προφίλ της σελίδας του στο Facebook, μαζί με το σύνθημα «Για την ανεξαρτησία!».

Ο συνδικαλιστής συνελήφθη στις 17 Μαΐου, όπως αναφέρει το Euroradio.

Επίσης, η επιτροπή έρευνας της Λευκορωσίας ξεκίνησε έρευνα εναντίον δύο στελεχών του αντιπολιτευτικού μέσου Nexta, το οποίο έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση», μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Belta.

Η έρευνα έχει στόχο τον Στεπάν Πουτίλο, συνιδρυτή του καναλιού που μεταδίδεται από το YouTube και το Telegram, καθώς και τον Ίαν Ρούντικ, άλλο στέλεχος του Nexta.

The so-called Investigative Committee of #Belarus has once again opened a criminal case against the founder of #NEXTA, Stepan Putilo.

This time it’s for «organization and management of the terrorist organization NEXTA». pic.twitter.com/SkeE8C4rxd

— NEXTA (@nexta_tv) May 20, 2022