Στην κατάθεσή της, την οποία η νομική ομάδα του 58χρονου σταρ χαρακτήρισε «ερμηνεία ζωής», η 36χρονη αναφέρθηκε στον μεγάλο καυγά του ζευγαριού τον Μάρτιο του 2015 στην Αυστραλία, κατά τον οποίο είχε τραυματιστεί αρκετά σοβαρά ο Τζόνι Ντεπ στο δάχτυλο, με αποτέλεσμα να μεταβεί στο νοσοκομείο.

Πριν από λίγες μέρες, ο Ντεπ είχε υποστηρίξει από το εδώλιο του μάρτυρα ότι το δάχτυλό του ακρωτηριάστηκε από μπουκάλι που του πέταξε η Χερντ.

Η 36χρονη ωστόσο κατάθεσε ότι δεν είδε καν τον τραυματισμό. Όπως έγινε σαφές στο δικαστήριο, το ζευγάρι διέμενε εκείνο το διάστημα στην Αυστραλία, όπου ο Ντεπ γύριζε μία ακόμη ταινία του franchise «Οι Πειρατές της Καραϊβικής».

Σύμφωνα με την κατάθεση της Χερντ, ένα βράδι που ο Ντεπ είχε πάρει μεγάλη ποσότητα χαπιών άρχισε να τη βρίζει και να την κατηγορεί ότι τον απατούσε με τον ‘Εντι Ρεντμέιν (συμπρωταγωνιστή της στο The Danish Girl) και με άλλους ηθοποιούς, κάτι που η ίδια ισχυρίζεται ότι συνήθιζε να κάνει ο τότε σύντροφός της τις περιόδους των καταχρήσεών του.

Η Χερντ είπε στο δικαστήριο ότι ο Ντεπ ήταν σε κατάσταση εκτός εαυτού, φώναζε, απειλούσε και έβριζε τους συνεργάτες του που πίστευε ότι τον κλέβουν.

Όταν έστρεψε την οργή του πάνω της, συνέχισε η 36χρονη, ακολούθησαν φρικιαστικές στιγμές, με τον σταρ αρχικά να τη βρίζει και να της πετάει μπουκάλια και μετά να την κολλάει στο ψυγείο και να της σφίγγει τον λαιμό, λέγοντάς της ότι μετάνιωσε που την παντρεύτηκε ενώ όλοι του έλεγαν να μην το κάνει, και ουρλιάζοντας ότι του κατέστρεψε τη ζωή.

«Κοιτούσα τα μάτια του και δεν τον έβλεπα πια. Δεν ήταν εκείνος. Δεν έχω ξαναφοβηθεί τόσο στη ζωή μου. Με κοιτούσε. Προσπαθούσα να τον κάνω να συνειδητοποιήσει ότι ήμουν εγώ απέναντί του. Να φτάσω στον Τζόνι», ανέφερε η Χερντ στο δικαστήριο, εξηγώντας ότι όλες οι προσπάθειές της να του δείξει ότι πραγματικά την πονούσε έπεσαν στο κενό.

Η συνέχεια της αφήγησης είναι πραγματικά σοκαριστική: «Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι να είμαι ξαπλωμένη με την πλάτη στο τραπέζι και να κοιτάζω το μπλε φως. Νόμιζα ότι μου έριχνε γροθιές. Ένιωθα την πίεση στο ηβικό οστό μου και έβλεπα το χέρι του να κινείται. Έμοιαζε σαν να μου ρίχνει μπουνιές. Αισθανόμουν μόνο την πίεση.

Δεν θυμάμαι τι είπε, θυμάμαι απλώς ότι παρέμενα ακίνητη, μη θέλοντας να κινηθώ. Θυμάμαι να κοιτάζω το δωμάτιο, όλα τα σπασμένα μπουκάλια και ποτήρια. Θυμάμαι ότι δεν ήθελα να κουνηθώ γιατί δεν ήξερα εάν ήταν σπασμένο, δεν ήξερα εάν το μπουκάλι που έβαζε μέσα μου ήταν σπασμένο. Δεν μπορούσα να το νιώσω, δεν ένιωθα πόνο, δεν ένιωθα τίποτα.

WATCH: Heard again breaks down on the stand, «I’m looking in his eyes and I don’t see him anymore. I don’t see him anymore. It wasn’t him, it was black. I’ve never been so scared in my life.»#JohnnyDepp #AmberHeard @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/vH1vqNtQlR

