Ανοικτό κάλεσμα Ζελένσκι στους ηγέτες, να συμμετάσχουν στη «διάσκεψη ειρήνης στην Ουκρανία»

Δραματικό κάλεσμα απηύθυνε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στους ηγέτες των συμμαχικών του χωρών, να δώσουν το «παρών» στη διάσκεψη για την ειρήνη στην Ουκρανία, που θα λάβει χώρα στη Γενεύη της Ελβετίας, στα μέσα Ιουνίου.

Ο Ουκρανός ηγέτης, δημοσίευσε το σχετικό βίντεο με το κάλεσμα, λίγες ώρες μετά την αιματηρή πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσαν οι Ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στο Χάρκοβο, στερώντας τη ζωή σε τουλάχιστον 14 ανθρώπους.

O Ζελένσκι αναφέρθηκε ονομαστικά στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζιπίνγκ, προσκαλώντας τους στη συνάντηση του επόμενου μήνα. «Σας παρακαλώ, δείξτε τη δύναμη που έχετε και προωθείστε την πραγματική ειρήνη. Όχι απλώς την παύση των εχθροπραξιών», ανέφερε στο κλείσιμο του του βιντεοσκοπημένου μηνύματος από το κατάστημα που ισοπέδωσαν το Σάββατο (25/5) οι Ρώσοι.

Την ίδια ώρα, ο ηγέτης της Ουκρανίας εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της Ρωσίας και του Βλαντιμίρ Πούτιν ειδικότερα, με αφορμή τις σκληρές επιθέσεις που δέχονται πόλεις οι οποίες βρίσκονται κοντά στα σύνορα. «Όλοι ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Η Ρωσία διοικείται από έναν άνθρωπο που θέλει να καταστήσει κανονικότητα, να πεθαίνουν άνθρωποι, να καταστρέφονται πόλεις και να αλλάζουν τα σύνορα των χωρών με πόλεμο», επισήμανε χαρακτηριστικά.

For them, it is a pleasure to burn. We all know who we are dealing with. Russia is run by men who want to make it a norm – burning lives, destroying cities and villages, dividing people, and erasing national borders through war.

