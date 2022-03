Τις πόλεις «κλειδιά» στην Ουκρανία συνεχίζουν να πολιορκούν οι ρωσικές δυνάμεις, οι βομβαρδισμοί έχουν κλιμακωθεί, ενώ ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα και στα δυτικά στην πόλη Λβιβ.

Το Κίεβο, το Χάρκοβο, η Μαριούπολη, το Μικολάιβ, η Οδησσός δέχονται τις επιθέσεις των Ρώσων, με την τελευταία να περιμένει ότι μπορεί να υπάρχει ναυτική απόβαση αφού τα ρωσικά πλοία βρίσκονται στα ανοιχτά της εδώ και μέρες, πραγματοποιώντας ναυτικό αποκλεισμό.

Έκρηξη ακούστηκε στο βόρειο τμήμα του Κιέβου σήμερα το πρωί, και στη συνέχεια υψώθηκε καπνός στον ουρανό, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Αρκετοί ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν σήμερα το πρωί εργοστάσιο επισκευής αεροσκαφών στην ουκρανική πόλη Λβιβ (δυτικά), καταστρέφοντας την εγκατάσταση, ενημέρωσε ο δήμαρχος Αντρίι Σάντοβι.

⚡️Update: Mayor Andriy Sadovyi said Russian missiles struck an aircraft repair plant in Lviv early on March 18.

Το εργοστάσιο δεν βρισκόταν σε λειτουργία και ο βομβαρδισμός δεν προκάλεσε απώλειες, πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο ίδιος αξιωματούχος είχε αναφέρει μέσω Facebook ότι οι ρωσικοί πύραυλοι «έπληξαν τη συνοικία του αεροδρομίου της Λβιβ», αλλά όχι το ίδιο το αεροδρόμιο.

Νωρίτερα, ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο ανέφερε πως ακούστηκαν τρεις ισχυρές εκρήξεις στην πόλη.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε επίσης ότι είδε να υψώνεται πυκνή στήλη καπνού στην περιοχή και άκουσε σειρήνες αυτοκινήτων της αστυνομίας και ασθενοφόρων που κινούνταν προς την κατεύθυνση της τοποθεσίας όπου ακούστηκαν οι εκρήξεις.

Η Λβιβ παραμένει –συγκριτικά– αλώβητη από τον πόλεμο μέχρι στιγμής, όμως την Κυριακή, ο ρωσικός στρατός βομβάρδισε βάση εκπαίδευσης στην περιοχή με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 30 άνθρωποι, κατά τις ουκρανικές αρχές.

Οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις συνομιλίες εν μέσω σφοδρών ρωσικών βομβαρδισμών σε αρκετές πόλεις της Ουκρανίας. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε μία αισιοδοξία από ορισμένες δηλώσεις αξιωματούχων και από τις δύο πλευρές, φαίνεται πως θα αργήσει να βγει ο «λευκός καπνός» από τις διαπραγματεύσεις.

Μπορεί η Ουκρανία να έχει ουσιαστικά αποδεχθεί ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ωστόσο φαίνεται πως αυτό δεν αρκεί στη Μόσχα η οποία έχει θέσει μία σειρά από όρους για να μπορέσει να συμφωνήσει σε μία ειρηνευτική διαδικασία.

Οι χθεσινές δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ άνοιξαν ένα προσωρινό παράθυρο ελπίδας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς υποστήριξε ότι η Ρωσία έχει επενδύσει πάρα πολλή ενέργεια στις συνομιλίες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με το Κίεβο, η οποία θα μπορούσε να τερματίσει πολύ γρήγορα τη ρωσική εισβολή στη χώρα.

«Αν συμφωνήσουμε σε κάποιο έγγραφο, αν τηρηθούν όλοι οι όροι του και εφαρμοστεί, τότε θα μπορέσει πολύ γρήγορα να σταματήσει αυτό που συμβαίνει», συνέχισε ο Πεσκόφ.

Ωστόσο, πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν με αυτές τις δηλώσεις οι Ρώσοι προσπαθούν να δείξουν ότι έχουν ρίξει το βάρος στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μιας συμφωνίας αλλά την ίδια στιγμή κερδίζουν χρόνο ώστε να μπορέσουν να ανασυντάξουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις οι οποίες έχουν δεχθεί βαρύ πλήγμα από τον ουκρανικό στρατό.

Όταν ρωτήθηκε για το άρθρο των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο Ουκρανία και Ρωσία έχουν σημειώσει σημαντικές προόδους στην κατάρτιση ενός ειρηνευτικού σχεδίου, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απάντησε: «Δεν είναι σωστό, υπάρχουν στοιχεία που ισχύουν, αλλά στο σύνολό του είναι λανθασμένο».

Ο Ουκρανός διαπραγματευτής και σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχάιλο Ποντόλιακ σε νέα ανάρτησή του αναφέρθηκε στις τακτικές των Ρώσων.

Ο Ποντόλιακ στην ανάρτησή του στο Twitter σημειώνει ότι τα πράγματα είναι ρευστά σε όλα τα μέτωπα και γίνονται μάχες σημείο με το σημείο.

RF tactics. Viscous positional battles on all frontlines. Creation of local traps for civilians. Targeted strikes on objects where civilians are hiding. Maximum delay in decisions on humanitarian corridors. Informational attempts to provoke internal conflicts in our country

