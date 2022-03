Ο πόλεμος στην Ουκρανία μέχρι τώρα διεξάγεται κατά κύριο λόγο στα ανατολικά, τα βόρεια και τα νότια της χώρας, με τις δυτικές περιοχές να μην έχουν δει ακόμα τη φρίκη του πολέμου, τουλάχιστον όχι στον ίδιο βαθμό.

Η πιο σοβαρή επίθεση σε περιοχή της δυτικής Ουκρανίας έγινε την Κυριακή, όταν ο ρωσικός στρατός βομβάρδισε βάση εκπαίδευσης με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 30 άνθρωποι, κατά τις ουκρανικές αρχές.

Σήμερα αρκετοί ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν το πρωί εργοστάσιο επισκευής αεροσκαφών, καταστρέφοντας την εγκατάσταση, ενημέρωσε ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβι.

⚡️Update: Mayor Andriy Sadovyi said Russian missiles struck an aircraft repair plant in Lviv early on March 18.

