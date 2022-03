Με πόλεμο απείλησε ευθέως τη Γαλλία ο πρώην πρωθυπουργός της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Συγκεκριμένα, ο πρώην ηγέτης της Ρωσίας ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter: «Σήμερα κάποιοι Γάλλοι υπουργοί δήλωσαν ότι κήρυξαν οικονομικό πόλεμο στη Ρωσία. Προσέχετε τη γλώσσα σας, κύριοι! Και μην ξεχνάτε πως στην ανθρώπινη Ιστορία, οι οικονομικοί πόλεμοι αρκετά συχνά μετατρέπονται σε πραγματικοί».

Today, some French minister has said that they declared an economic war on Russia. Watch your tongue, gentlemen! And don’t forget that in human history, economic wars quite often turned into real ones

