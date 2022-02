Για ομηρία του προσωπικού στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ καταγγέλλει η Ουάσιγκτον τη Μόσχα, τη στιγμή που μαίνονται οι μάχες στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι, είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι υπάρχουν αξιόπιστες αναφορές πως το προσωπικό στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ βρίσκεται σε κατάσταση ομηρίας από τις ρωσικές δυνάμεις.

«Είμαστε εξοργισμένοι με τις αξιόπιστες αναφορές ότι ρώσοι στρατιώτες κρατούν επί του παρόντος ομήρους εργαζόμενους. Αυτή η παράνομη και επικίνδυνη ομηρία, η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στη συντήρηση και την προστασία των εγκαταστάσεων, είναι προφανώς ιδιαιτέρως ανησυχητική» υποστήριξε η Ψάκι.

«Το καταδικάζουμε και ζητάμε την απελευθέρωσή τους» πρόσθεσε.

