Ο πόλεμος στην Ουκρανία μονοπωλεί το ενδιαφέρον όλων των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Οι εικόνες των πολεμικών ανταποκριτών και των πολιτών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα αποτυπώνουν το μέγεθος της επίθεσης που έχει εξαπολύσει ο ρωσικός στρατός.

Η εφημερίδα Washington Post παρουσιάζει μια πρώτη αξιολόγηση του στρατιωτικού υλικού και των όπλων που χρησιμοποίησαν οι Ρώσοι κατά την εισβολή.

Τα ρωσικά τανκς και τα τεθωρακισμένα οχήματα φαίνεται να αντιμετώπισαν κάποια αντίσταση. Στη βορειοανατολική πόλη Γκλουκόβ, κοντά στα ρωσικά σύνορα, μια «διμοιρία» αρμάτων μάχης T-72 καταστράφηκε από αντιαρματικούς πυραύλους Javelin που προμήθευσαν οι ΗΠΑ την Ουκρανία.

Κάποια βίντεο δείχνουν δεξαμενές καυσίμων που ανατινάζονται από τα ρωσικά τανκς.

T80BVM and BTR 3 destroyed around Kharkiv .

Big losses on both sides pic.twitter.com/V1HHMQuFEW

— ZOKA (@200_zoka) February 24, 2022