Με εναέριες και επίγειες δυνάμεις μαίνεται ο πόλεμος στο Κίεβο λίγες ώρες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το πρωί της Πέμπτης. Οι σειρήνες ήχησαν ξανά στην ουκρανική πρωτεύουσα το απόγευμα, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες στρατεύματα πολιορκούν την πόλη. Την ίδια στιγμή το γαλλικό πρακτορείο αναφέρει ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι ενημέρωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει το στρατιωτικό αεροδρόμιο της πρωτεύουσας.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τις ρωσικές δυνάμεις να εισβάλουν από διάφορα σημεία. Πολύ γρήγορα στόχος επίθεσης έγινε το Κίεβο με τον πανικό να είναι διάχυτο. Η ουκρανική πρωτεύουσα αρχίζει να αδειάζει, καθώς οι πολίτες σπεύδουν από το πρωί να προμηθευτούν με λεφτά από τα ATM των τραπεζών και με τα απαραίτητα αγαθά από τα σούπερ μάρκετ.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εγκαταλείπουν την ουκρανική πρωτεύουσα, αναζητώντας περιοχές σε ασφαλή -ει δυνατόν- απόσταση από τις καταιγιστικές εξελίξεις των τελευταίων ωρών. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, στην Ουκρανία επιβλήθηκαν ήδη Capital Controls, με τους πολίτες να έχουν δικαίωμα ανάληψης ενός ποσού λίγο πάνω από τα 200 ευρώ.

The highways leading out of Kyiv in every direction seem jammed with people fleeing the capital. The roads going toward it… I’ve never seen traffic so light and in some stretches ghostly empty. pic.twitter.com/4C1fgQHK09

People taking refuge underground in the metro station of Vokzalna, central Kyiv, #ukraine . People are trying to leave town in the thousands. pic.twitter.com/iAiCrMwXe4

“You wake up in a totally new reality and find out the world is no longer the safe place you imagined. And it’s hard to believe that it’s actually our neighbor doing this.”

In an emotional interview, one Ukrainian woman tells @clarissaward that the world has changed overnight. pic.twitter.com/nlI4BcVg3e

— CNN International PR (@cnnipr) February 24, 2022