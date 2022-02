«Το βαρύ πυρηνικό καταδρομικό Admiral Nakhimov θα είναι το πιο ισχυρό πλοίο επιφανείας του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού» αναφέρει το ναυπηγείο Sevmash σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε πριν από λίγες ημέρες, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την σημαντική πρόοδο στο πρόγραμμα ολικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του εμβληματικού αυτού πλοίου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο πληροφορίες Ρώσων αξιωματούχων της ναυπηγικής βιομηχανίας, το ναυπηγείο Sevmash έχει δημιουργήσει μια ειδική ομάδα άνω των 1.000 ατόμων, που περιλαμβάνει εργάτες, μηχανικούς, μηχανολόγους, εξειδικευμένο προσωπικό, οι οποίοι έχουν αναλάβει την τελική παράδοση του πλοίου ώστε αυτό να προχωρήσει στις απαραίτητες θαλάσσιες δοκιμές.

Το βαρύ πυρηνικό καταδρομικό Admiral Nakhimov τύπου Kirov (εναλλακτικά τύπου Project 11442M) αποτελεί διακαή πόθο για το Πολεμικό Ναυτικό της Ρωσίας, αφού θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά πλοία επιφανείας στον κόσμο και αναμφίβολα θα είναι το πιο ισχυρό στο ρωσικό Στόλο, μόλις ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών αναβάθμισης, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση 5.000 νέων ειδών εξοπλισμού, λειτουργικών συστημάτων, τη μόνωση χώρων, αλλά και την εγκατάσταση αγωγών και καλωδίων συνολικού μήκους 200 και 1.800 χιλιομέτρων αντιστοίχως.

Some images (stills) from works on Kirov-class CGN ADMIRAL NAKHIMOV, an effective rebuilding of the hull. The ship is supposed to start sea trials in 2023 and return to service towards end of same year. More footage under link.https://t.co/0qF5alIkkE pic.twitter.com/JjebwZCnNc

