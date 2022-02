Κλιμακώνεται η κρίση στην Ουκρανία. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα μέσω του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ ότι η αναγνώριση της ανεξαρτησίας των Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ εμπεριέχει και εδάφη που αυτή τη στιγμή ελέγχονται από την Ουκρανία και όχι από τους ρωσόφιλους αυτονομιστές.

Αναλυτικότερα, η Ρωσία αναγνωρίζει ως σύνορα του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ τα εδάφη που ορίζονταν στο δημοψήφισμα του 2014, όπως αναφέρει το ABC.

Ωστόσο, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Αντρέι Ρουντένκο, ειδικός εκπρόσωπος του προέδρου Πούτιν κατά τις συνεδριάσεις των δύο σωμάτων του ρωσικού Κοινοβουλίου για τη συζήτηση και επικύρωση των συμφωνιών φιλίας και συνεργασίας της Ρωσίας με τις δύο de facto αποσχισθείσες επαρχίες στην ανατολική Ουκρανία διευκρίνισε ότι: «Η Μόσχα αναγνωρίζει τις διεθνώς μη αναγνωρισμένες αυτοαποκαλούμενες «Λαϊκές Δημοκρατίες Ντονιέτσκ και Λουγκάνσκ» σ’ εκείνα τα όρια, στα οποία σήμερα «οι ηγεσίες τους ασκούν τις αρμοδιότητές τους».

Όπως εξήγησε ο αρμόδιος Ρώσος υφυπουργός, οι συμφωνίες έχουν δεκαετή ισχύ και προβλέπεται η αυτόματη παράτασή τους για πενταετείς περιόδους κοινή συναινέσει.

Μεταξύ άλλων οι συμφωνίες προβλέπουν «την υιοθέτηση από τη Ρωσική Ομοσπονδία αποτελεσματικών μέτρων για την υποστήριξη και τη λειτουργία του χρηματιστικού και τραπεζικού συστήματος των Δημοκρατιών, έχοντας ως αφετηρία το γεγονός ότι το νόμισμα, που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές στο έδαφός τους είναι το ρωσικό ρούβλι», είπε ο Αντρέι Ρουντένκο στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ-Νόβοστι.

Σχολιάζοντας την ανάκληση του επιτετραμμένου της Ουκρανίας στη Μόσχα και τις σχετικές δηλώσεις του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο κ. Ρουντένκο δήλωσε ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί την πλήρη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Συμπλήρωσε μάλιστα ότι «το ρωσικό ΥΠΕΞ πάντοτε τάσσεται υπέρ της ειρηνικής επίλυσης κάθε σύγκρουσης, μεταξύ άλλων και της σύγκρουσης στην ΝΑ Ουκρανία», υποστηρίζοντας ότι η αναγνώριση των δύο «Λαϊκών Δημοκρατιών» από τη Ρωσία «θα συμβάλει ακριβώς σε αυτό το ειρηνικό σενάριο, το ελπίζουμε», είπε ο ειδικός προεδρικός απεσταλμένος στην παρέμβασή του κατά τη συνεδρίαση της ρωσικής Κρατικής Δούμας (Κάτω Βουλής).

Είναι φανερό ότι η στάση της Ρωσίας γύρω από αυτό το κομβικό ζήτημα, των συνόρων Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως, κάτι που αναμένεται να γίνει τις επόμενες ώρες.

Ρώσος βουλευτής δήλωσε νωρίτερα ότι η Ρωσία σκοπεύει να αναγνωρίσει τις αυτονομιστικές περιοχές σε ολόκληρες τις περιοχές του ανατολικού Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ.

Οι δυνάμεις των αυτονομιστών προς το παρόν ελέγχουν κάτι περισσότερο από το ένα τρίτο των αυτοανακηρυχθεισών -ως αυτόνομων- περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ.

Τα υπόλοιπα δύο τρίτα τελούν ακόμη υπό ουκρανικό έλεγχο, όπως μπορείτε να δείτε στην κεντρική φωτογραφία του άρθρου. Ο Λεονίντ Καλάσνικοφ, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος και επικεφαλής της Επιτροπής περιφερειακών υποθέσεων της Δούμας, σε δηλώσεις του στο πρακτορείο RIA είπε:

«Η αναγνώριση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ θα γίνει μέσα στις (γεωγραφικές) περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ», εξηγώντας πάντως ότι όλα αυτά θα διευκρινιστούν τις επόμενες ημέρες.

Αν και οι Ρώσοι βουλευτές είναι απίθανό να γνωρίζουν τις προθέσεις του Πούτιν, όπως σχολιάζει το BBC, στην Ουκρανία υπάρχει ο φόβος ότι η Ρωσία θα προσπαθήσει να επεκτείνει τα τις ελεγχόμενες από τους αυτονομιστές περιοχές, κάτι που θα πυροδοτούσε μία αιματηρή σύγκρουση.

Η Μόσχα θα λειτουργήσει ως εγγυητής της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δύο δημοκρατιών, δήλωσε από την πλευρά του ο κορυφαίος διπλωμάτης της Ρωσίας, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά στο θέμα των συνόρων.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι Russia 24 την Τρίτη, ο Σεργκέι Λαβρόφ τόνισε ότι οι δύο περιοχές θα είναι ανεξάρτητες, με αυτό το καθεστώς να κατοχυρώνεται σε συμφωνίες που υπέγραψαν ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και οι ηγέτες των δύο δημοκρατιών.

«Μεταξύ της Ρωσίας και αυτών των νέων κρατών έχουν υπογραφεί συνθήκες φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας βοήθειας, με τις οποίες υποσχόμαστε να διαφυλάξουμε την ασφάλειά τους» είπε ο υπουργός Εξωτερικών. «Νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουν αυτό» πρόσθεσε.

Να σημειώσουμε ότι το «σπάσιμο» της εκεχειρίας είναι διαρκές τόσο από τον ουκρανικό στρατό, όσο και από τους αυτονομιστές.

Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο, πύραυλος των ρωσόφιλων αυτονομιστών διαλύει όχημα του ουκρανικού στρατού.

Την ίδια ώρα το Ντονέτσκ καταγγέλλει ότι ο ουκρανικός σταθμός συγκεντρώνει στρατεύματα στη Μαριούπολη, δίπλα στα σύνορα με τις ανακηρυχθείσες Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντονμπάς.

🇷🇺🇺🇦⚡DPR says Ukraine moving tanks, multiple rocket launchers to city of Mariupol on the Sea of Azov, right outside rebel-held territories. pic.twitter.com/41sSKqVmQS

— Ukraine War Report (@UkrWarReport) February 22, 2022