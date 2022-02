Μετά την καταστροφική Γιούνις η Μεγάλη Βρετανία ετοιμάζεται για νέα δοκιμασία, καθώς η καταιγίδα Φραγκλίνος που θα πλήξει τη χώρα από τα ξημερώματα θα φέρει νέους δυνατούς ανέμους και πλημμύρες. Το πρόβλημα εξάλλου είναι πως η χώρα δεν έχει ακόμη συνέλθει από το προηγούμενο κύμα της κακοκαιρίας, με δεκάδες χιλιάδες σπίτια να παραμένουν για τέταρτη ημέρα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση που εξέδωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, ο Φραγκλίνος θα φέρει ισχυρές ριπές ανέμου έως 130 χιλιόμετρα την ώρα καλύπτοντας μια τεράστια έκταση, από τη Βόρειο Ιρλανδία έως την Ουαλία και την κεντρική Αγγλία.

The Met Office has named #StormFranklin

The storm is forecast to bring strong winds and heavy rain to the UK on Sunday and Monday

The strongest winds will be in Northern Ireland where an Amber weather warning has been issued

Stay #WeatherAware ⚠️ pic.twitter.com/gOektUciFQ

— Met Office (@metoffice) February 20, 2022