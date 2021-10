Κάθε όραμα και κάθε νέα εποχή προαπαιτεί και νέο όνομα. Αυτό σκέφτηκε ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ και χτες παρουσίασε μπροστά σε εκατομμύρια κόσμο το νέο του εγχείρημα, το οποίο όπως τόνισε θα επαναστατήσει ξανά.

Αυτό που δεν γνωρίζουμε ήταν πως ακριβώς έγινε η επιλογή του νέου ονόματος, του «Meta», και τι οδήγησε τον CEO του Facebook να επιλέξει μία ελληνική λέξη.

Η επιλογή της λέξης Meta φυσικά κέντρισε το ενδιαφέρον των χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία να τρολάρουν, να σχολιάσουν και να κάνουν viral memes.

Τα παρακάτω ξεκαρδιστικά tweets δεν θα μπορούσαν να μείνουν ασχολίαστα.

Everyone posting about Facebook on Twitter is very… meta

How can you tell anyone that you’re on Meta. Sounds like a drug.

— Francine Polsky Jewett (@careaware) October 28, 2021