Πολύνεκρη έκρηξη βόμβας σημειώθηκε έξω από τζαμί στην Καμπούλ.

«Μια βόμβα στόχευσε την είσοδο ενός τζαμιού στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν την Κυριακή αφήνοντας «έναν αριθμό αμάχων νεκρούς», δήλωσε εκπρόσωπος των Ταλιμπάν», όπως μεταδίδει το Αλ Τζαζίρα.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν δεν διευκρίνισε πόσοι πολίτες ακριβώς σκοτώθηκαν ούτε ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Η έκρηξη σημειώθηκε στην είσοδο του τεμένους.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην είσοδο του τζαμιού Eid Gah στην Καμπούλ, όπου τελούνταν μνημόσυνο για τη μητέρα του εκπροσώπου των Ταλιμπάν Zabihullah Mujahid.

#Kabul: The Kabul Emergency Hospital has confirmed four wounded people have so far been taken to their hospital following the explosion in PD1, outside Eid Gah Mosque. #ArianaNews pic.twitter.com/u4wP9zLz6Z

— Ariana News (@ArianaNews_) October 3, 2021