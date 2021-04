Τα λεπτά και αποδυναμωμένα μαλλιά είναι ο εφιάλτης πολλών γυναικών. Οι πολλές τρίχες στην χτένα και οι γεμάτες ψαλίδα άκρες είναι συνήθως ενδείξεις πως η haircare ρουτίνα σου θέλει ενδυνάμωση. Πέρα από τους φυσικούς τρόπους-που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε- υπάρχουν προϊόντα που δημιουργήθηκαν από κομμωτηριακές εταιρείες ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις και μπορούμε να εμπιστευτούμε με κλειστά μάτια! Το e-shop https://www.ariane.gr/ έχει πάνω από 4000 προϊόντα κομμωτηρίου και ομορφιάς και σίγουρα θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Ο παρακάτω οδηγός θα σας βοηθήσει να διαλέξετε ακριβώς το προϊόν αυτό που έχουν ανάγκη τα μαλλιά σας για να δυναμώσουν και να δώσουν την λάμψη που όλες θέλουμε.

#No1 Kerastase Genesis

H Kerastase έβγαλε μια σειρά προϊόντων σχεδιασμένων για τις ανάγκες κάθε τύπου μαλλιών. Για αναδόμηση της τρίχας, κατά του φριζαρίσματος, ρύθμιση της λιπαρότητας ή για βαμμένα μαλλιά. Μπορείτε να επιλέξετε σαμπουάν, μάσκες, serum και θερμοπροστατευτικά ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλετε να πετύχετε. Πωλούνται φυσικά και σε σετ με χαμηλότερες τιμές!

https://www.ariane.gr/markes/kerastase/seires/genesis/

#Νο2 Olaplex No3

Αποτελεί κομμάτι της θεραπείας Olaplex και είναι το τρίτο μέρος της. Η θεραπεία Νο3 μπορεί να γίνει και στο σπίτι, από τον καθένα μας, και δεν είναι σαν την Νο1 & Νο2 οι οποίες γίνονται αποκλειστικά από κομμωτές. Εφαρμόζετε σε βρεγμένα μαλλιά από την ρίζα έως τις άκρες και τα κύρια πλεονεκτήματα της είναι πως μπορούν να αναδομήσουν τα μαλλιά σας στο έπακρο καθώς επαναφέρουν το χαμένο pH της τρίχας που προκύπτει από αλλαγές χρώματος, permanent και προϊόντα θερμότητας.

https://www.ariane.gr/markes/olaplex/

#No3 Moroccanoil

Το συγκεκριμένο treatment από έλαιο Argan μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν προϊόν φροντίδας αλλά και styling. Το συγκεκριμένο έλαιο είναι πλούσιο σε βιταμίνες, αντιοξειδωτικά στοιχεία και λιπαρά οξέα που βοηθάνε στην αύξηση της ελαστικότητας των κυττάρων της τρίχας. Χαρίζει μαλλιά σαν από μετάξι, γεμάτα υγεία και ζωντάνια. Δεν περιέχει parabens και αλκοόλ που αφυδατώνουν την τρίχα και δημιουργούν ξηρότητα και φαγούρα.

https://www.ariane.gr/markes/moroccanoil/

#Νο4 Uniq One all in one hair treatment

Το συγκεκριμένο προϊόν διατίθεται σε μορφή σπρέι και έχει πολλές ιδιότητες. Αρχικά είναι θερμοπροστατευτικό και κατά του φριζαρίσματος, λειαίνει τις ξηρές άκρες και επανορθώνει τα ταλαιπωρημένα μαλλιά. Χρησιμοποιείται ακόμη για να δώσει διάρκεια στο styling και ενισχύει και τον όγκο των μαλλιών, κάτι που βοηθά πολύ τις περιπτώσεις που τα μαλλιά είναι λίγα, λεπτά και άτονα.

https://www.ariane.gr/markes/uniq-one/

#No5 Steampod

Η νούμερο ένα σε πωλήσεις ισιωτική ατμού της L’Oréal προσφέρει το ιδανικότερο ίσιωμα χωρίς να ταλαιπωρεί και να καίει την τρίχα. Ενώ το αποτέλεσμα είναι επαγγελματικό και με διάρκεια, η χρήση της είναι πανεύκολη και δεν χρειάζεται επαγγελματικές γνώσεις. Το ενσωματωμένο δοχείο νερού ευθύνεται για την καινοτομία ατμού που κάνει το αποτέλεσμα εντυπωσιακό και μεταξένιο. Μια δοκιμή θα σας πείσει!

https://www.ariane.gr/markes/l-oreal-professionnel/seires/steam-pod-v3/

Επισκεφθείτε το online shop στη διεύθυνση https://www.ariane.gr/ και την σελίδα των κομμωτηρίων Ariane στη διεύθυνση https://ariane-coiffure.gr/ .