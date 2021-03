Ξενικά στις 20:00 περίπου, ώρα Ελλάδος, ο απόπλους των τουλάχιστον 425 πλοίων που έχουν σχηματίσει ουρά στη Διώρυγα του Σουέζ, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αποκόλληση του «Ever Given» μετά από μία εβδομάδα.

Οι αρχές της Διώρυγας ενημέρωσαν τις ναυτιλιακές εταιρείες ότι η κυκλοφορία των πλοίων μέσω της Διώρυγας θα επανέρθει και στις δύο κατευθύνσεις του καναλιού, είπαν δύο αξιωματούχοι στο Reuters.

H επαναφορά της Διώρυγας σε καθεστώς πλήρους λειτουργίας είναι ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς υπολογίζεται ότι κάθε μέρα μπλόκου κόστιζε περί τα 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια στην παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με την Lloyd’s List, ο αποκλεισμός δημιούργησε ένα μποτιλιάρισμα 425 πλοίων.

Θα χρειαστούν «περίπου τρεισήμισι μέρες» για να ρυθμιστούν όλα, εκτίμησε ο Οσάμα Ράμπια, μιλώντας στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Σάαντ αλ-Μπάλαντ.

The Ever Given ship stuck in the Suez Canal was finally pulled free. The ship is moving north from where it was grounded https://t.co/v9WprWuKbS pic.twitter.com/iX9kt8A9m8

Το ευτύχημα είναι πως το γιγαντιαίο πλοίο εμπορευματοκιβωτίων δεν έχει υποστεί ζημιές και το κανάλι είναι πλεύσιμο.

Η ναυτιλιακή εταιρία Evergreen Line ανακοίνωσε πάντως ότι το πλοίο θα επιθεωρηθεί για αξιοπλοΐα μετά την απομάκρυνσή του. Η Evergreen Line, με έδρα την Ταϊβάν, η οποία μισθώνει το πλοίο, ανακοίνωσε ότι οι αποφάσεις σχετικά με το φορτίο του πλοίου θα ληφθούν μετά την επιθεώρηση και τόνισε ότι θα συντονιστεί με την ιδιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου μετά την ολοκλήρωση των εκθέσεων της έρευνας.

Η επαναφορά σε πλεύση του «Ever Given» χαιρετίστηκε από τα γύρω πλοία που κόρναραν παρατεταμένα, καθώς το γιγαντιαίο πλοίο άρχισε να ανεβαίνει αργά προς το βόρειο τμήμα της διώρυγας.

Εικόνες από τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς έδειχναν το πλοίο να κινείται προς τα εμπρός.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντελ Φάταχ αλ-Σίσι, δεν περίμενε μέχρι το τέλος για να εκφράσει ικανοποίηση νωρίτερα για «επιτυχημένη» επιχείρηση, καθώς η διάσημη διώρυγα αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για τη χώρα.

LATEST: The Ever Given container ship that was stuck in the Suez Canal is now fully afloat.

The vessel was finally pulled free, allowing the crucial trade route to reopen to traffic https://t.co/0dC8LE0UFI pic.twitter.com/UZjcP2Mrpu

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 29, 2021