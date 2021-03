Τέλος έλαβε το θρίλερ με το γιγάντιο πλοίο – φορτηγό που είχε μπλοκάρει τη Διώρυγα του Σουέζ εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα, καθώς λίγο μετά τις 4 το απόγευμα «απελευθερώθηκε» πλήρως και η κυκλοφορία θα αρχίσει να αποκαθίσταται σταδιακά.

Το πλοίο, που έχει μήκος 400 μέτρα, σφήνωσε διαγωνίως στη μέση ενός νότιου τμήματος της Διώρυγας την περασμένη Τρίτη, διακόπτοντας την κίνηση των πλοίων στο συντομότερο θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Έκτοτε, οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τις αιγυπτιακές αρχές ήταν υπεράνθρωπες, επιτυγχάνοντας την αποκόλλησή του.

Αυτόπτης μάρτυρας έστειλε στο πρακτορείο Reuters πλάνα με το πλοίο να κινείται, ενώ η αιγυπτιακή τηλεόραση το έδειξε να βρίσκεται στο κέντρο του καναλιού.

Μάλιστα, όπως διακρίνεται στα βίντεο που έχουν αναρτηθεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ενθουσιασμός όσων συμμετείχαν στην επιχείρηση είναι διάχυτος, καθώς ακούγονται επευφημίες πληρωμάτων και κόρνες πλοίων που πανηγυρίζουν.

