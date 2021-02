Η Μέρι Γουίλσον, ιδρυτικό μέλος του γκρουπ The Supremes πέθανε σε ηλικία 76 ετών, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στην οικία της στο Χέντερσον της Νεβάδα.

Το σχήμα είχε ιδρυθεί στο Ντιτρόιτ το 1959 με το όνομα The Primettes. Η Γουίλσον ήταν τότε δεκαπέντε ετών. Υπήρξε ένα από τα αρχικά μέλη μαζί με τις Diana Ross, Florence Ballard και Barbara Martin.

Η Μάρτιν η οποία έφυγε από τη ζωή πέρυσι, αποχώρησε πριν το συγκρότημα γίνει διάσημο – και έτσι συνέχισαν ως τρίο.

Οι Supremes υπήρξαν το πιο πετυχημένο σχήμα της δισκογραφικής εταιρείας Motown, δώδεκα κομμάτια τους βρέθηκαν στην κορυφή των επιτυχιών των ΗΠΑ.

Mary Wilson, co-founder of the Supremes, the Motown group known for hits such as Baby Love and You Can’t Hurry Love, has died aged 76 https://t.co/FryNVfrKCY

Ο ιδρυτής της Motown Μπέρι Γκόρντι αποχαιρέτησε τη Γουίλσον με τα εξής λόγια:

«Οι Supremes ήταν γνωστές ως ‘οι αγαπημένες της Motown’.

Η Μέρι, μαζί με την Νταϊάνα Ρος και την Φλόρενς Μπάραντ, ήρθαν στην Motown στις αρχές του 1960. Μετά από ένα άνευ προηγουμένου σερί επιτυχιών στο νούμερο ένα, την επιτυχία τους στην τηλεόραση και στα κλαμπ, άνοιξαν πόρτες για τον εαυτό τους, τους άλλους τραγουδιστές της Motown και πολλούς ακόμα. Ήμουν πάντα περήφανος για τη Μέρι.

Ήταν μεγάλη σταρ και μέσα στα χρόνια συνέχιζε να εργάζεται σκληρά για να προωθήσει τις Supremes. Η Μέρι Γουίλσον ήταν πολύ ιδιαίτερη για μένα. Θα μας λείψει πολύ».

To a female trailblazer and forever Sweetheart of Motown, who brought many timeless records for generations to come – Thank You.

Your art and your legacy will forever live on in the Motown story. From our Motown family, rest in paradise @MWilsonSupreme 🕊 pic.twitter.com/YwsZM41g9v

— Motown Records (@motown) February 9, 2021