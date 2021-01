Παρόλο που στην Βρετανία κατοικούν σήμερα περίπου 11 εκατομμύρια άνθρωποι με προβλήματα ακοής, τα μέρη που προσφέρονται για την κοινωνικοποίησή τους είναι ελάχιστα.

Θέλοντας να βελτιώσει την κατάσταση ο Troi Lee, ένας DJ με βάση το Χάκνεϊ ξεκίνησε να οργανώνει πάρτι για κωφούς.

Από το 2003 που κατάφερε να στήσει το πρώτο του «Deaf Rave», ο Troi Lee- ο οποίος είναι και ο ίδιος κωφός- συνέχισε να εργάζεται με στόχο να σβήσει το στίγμα που συνοδεύει τους μουσικόφιλους με προβλήματα ακοής διοργανώνοντας δεκάδες πάρτι.

Οι εκδηλώσεις του συγκεντρώνουν εκατοντάδες κωφούς απ’ όλο τον κόσμο. «Απλά δυναμώνεις το μπάσο και νιώθεις την δόνηση» αναφέρει ο ίδιος.

Ο Lee αναλαμβάνει να βρει τους χώρους διοργάνωσης, να προσλάβει προσωπικό που να γνωρίζει την νοηματική γλώσσα και να κλείσει κωφούς DJs και MCs για τις βραδιές. Τα πάρτι του Lee έχουν φιλοξενηθεί ακόμα και σε μεγάλα κλαμπ του Λονδίνου όπως το Fabric.

