Σε ηλικία 78 ετών έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Τζέρι Μάρσντεν, η φωνή του συγκροτήματος Gerry & the Pacemakers.

Αν και ζούσαν πάντα στη σκιά των The Beatles, παιδιά της Λίβερπουλ και αυτά, κατάφεραν να στιγματίσουν για πάντα όχι μόνο την παγκόσμια μουσική σκηνή αλλά και το ποδόσφαιρο.

Μπορεί να μην είναι διεθνώς γνωστές πολλές επιτυχίες τους, ωστόσο η φωνή του Μάρσντεν δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Αιτία το θρυλικό «You ‘ll never walk alone».

Ο ύμνος της Λίβερπουλ, το σύνθημα που ενώνει τους χιλιάδες οπαδούς της σε όλο τον κόσμο θα ακούγεται πάντα στο Άνφιλντ και θα κάνει μικρούς και μεγάλους φιλάθλους να ξεσπούν σε κλάματα.

Το τραγούδι πρωτoακούστηκε στο μιούζικαλ «Carousel», στη συνέχεια έγινε χιτ από το Τζέρι Μάρσντεν και τους «Pacemakers» και από τη δεκαετία του ’60 αποτελεί το τραγούδι-σύμβολο για το Άνφιλντ.

H μπάντα των δύο αδερφών Μάρσντεν είχε χρονικά παράλληλη πορεία με τους Beatles, αλλά πάντα στην σκιά τους.

Οι Gerry & the Pacemakers είχαν με τα «Σκαθάρια» κοινό μάνατζερ, τον θρυλικό Μπράιαν Επστάιν και κοινό παραγωγό, τον επίσης θρυλικό Τζορτζ Μάρτιν.

Τα τρία πρώτα τραγούδια τους, «How Do You Do It?», «I Like It» και «You’ll Never Walk Alone» έφτασαν στο Νο1 του καταλόγου των επιτυχιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.. Αλλά παρά τις περιοδείες και την εξίσου μεγάλη επιτυχία τους με το «Ferry cross the Mersey», δεν κατάφεραν να σημειώσουν μακροχρόνια πορεία.

Όσο για την διαφορά τους με τους Beatlew ο ίδιος ο Τζέρι είχε πει κάποτε: «Τα τραγούδια μας ήταν απλά, δεν θέλαμε να αλλάξουμε τον κόσμο».

Καλλιτέχνες, θαυμαστές αλλά κυρίως φίλαθλοι της Liverpooll αποτίουν στα social media φόρο τιμής στον μεγάλο τραγουδιστή που σφράγισε με τη φωνή του τα όνειρά τους.

It is with such great sadness that we hear of Gerry Marsden’s passing.

Gerry’s words will live on forever with us. You’ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/5W4yspmLRV

— Liverpool FC (@LFC) January 3, 2021