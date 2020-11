Ο Τζο Μπάιντεν είναι πλέον ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ και μαζί με τη σύζυγο του, Τζιλ Μπάιντεν θα είναι και οι νέοι κάτοικοι του Λευκού Οίκου μαζί με τα δύο σκυλιά τους.

Μάλιστα, ο Major είναι το πρώτο σκυλί καταφυγίου που θα μπει στον Λευκό Οίκο.

Εκτός αυτού, πλέον οι δύο τετράποδοι φίλοι του Τζο Μπάιντεν έχουν και το δικό τους επίσημο λογαριασμό στο Twitter.

«Είμαστε τα πρώτα σκυλιά των ΗΠΑ, Champ και Major Biden. Μπορείτε να μας αποκαλείτε #DOTUS. Αγαπάμε τις λιχουδιές, τις αγκαλιές και ανυπομονούμε να εξερευνήσουμε τον Λευκό Οίκο», ήταν το μήνυμά τους.

🐾 We woof like to say hi to our friends Bernadette, Bob and Freddy Bush. Just like Major, Freddy & Bob are rescues. We never met nose to nose but just like our dads, we admire & pawppreciate each other.

📍 DC#joebiden #FirstDogsUSA #DOTUS #FirstDogs #whitehousedogs #biden pic.twitter.com/Ed3W2hY5lw

— FIRST DOGS CHAMP & MAJOR BIDEN (@firstdogsusa) November 9, 2020