Η νέα αυτή εποχή του Covid 19 έχει επηρεάσει την καθημερινότητά μας σε όλα τους τομείς της ζωής μας: τον τρόπο που συναναστρεφόμαστε, τον τρόπο που δουλεύουμε, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία μας και φυσικά τον τρόπο που εργαζόμαστε. Η πρόσφατη έρευνα της Lenovo με τίτλο “Driving the Way Forward, Digital Transformation and Security in the Covid 19 Era” που διεξήχθη από την Focus Bari υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εστίασε στο να δώσει απαντήσεις και να χαρτογραφήσει το αχαρτογράφητο αυτό τοπίο των Ελληνικών επιχειρήσεων μετά το lockdown που επιβλήθηκε για τον Covid 19, ενώ πρόκειται για την πρώτη έρευνα που επιδίωξε να καταγράψει το τεχνολογικό επίπεδο των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν, αλλά και τα κριτήρια σύμφωνα με τα όποια τον επιλέγουν.

Με τη συμμετοχή υψηλόβαθμών στελεχών και υπευθύνων για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, η έρευνα διενεργήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 300 επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα και κινήθηκε σε τρεις άξονες, τον τεχνολογικό χάρτη της χώρας, την κυβερνοασφάλεια και την εξ αποστάσεως εργασία στην Ελλάδα σήμερα.

Σταθεροί ή φορητοί υπολογιστές;

Η έρευνα έδειξε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ουσιαστικά δύο κατηγορίες συσκευών: σταθερούς και φορητούς υπολογιστές. Δημοφιλέστερη κατηγορία παραμένει αυτή των σταθερών υπολογιστών, τους οποίους διαθέτει ένα ποσοστό 91% των ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ οι φορητοί υπολογιστές χρησιμοποιούνται σε ποσοστό 64%. Ένα ποσοστό 25% των εταιρειών επιλέγει tablets ενώ υπάρχει και ένα 8% που κάνει χρήση υβριδικών συσκευών laptops. Αξιοσημείωτο εύρημα, είναι το ότι οι φορητοί υπολογιστές χρησιμοποιούνται περισσότερο από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (1-9 χρήστες), αλλά και τις πολύ μεγάλες (200+ χρήστες).

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η χρήση ανακατασκευασμένων (refurbished) υπολογιστών, με το 35% των επιχειρήσεων να δηλώνει ότι διαθέτει ήδη τέτοια μηχανήματα, ενώ το 22% απάντησε πως εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς ανακατασκευασμένου υπολογιστή.

Η έρευνα έδειξε ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν έχουν ουσιαστικά σταθερή πολιτική σε ότι αφορά στην αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού τους: το 58% δηλώνει ότι προχωρά σε αυτήν μόνο όταν κριθεί απαραίτητο. Αντίθετα, πιο συνεπείς εμφανίζονται οι μεγάλες επιχειρήσεις καθώς οι περισσότερες δηλώνουν ότι έχουν σταθερή πολιτική αναβάθμισης, με μόνο το 27% εξ αυτών να απαντάει ότι ανανεώνει τον εξοπλισμό του όταν είναι απαραίτητο.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το 18% των επιχειρήσεων προχώρησε σε αναβάθμιση του εξοπλισμού κατά την περίοδο του lockdown της περασμένης άνοιξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 33% των πολύ μεγάλων (200+ χρήστες) και των μεγάλων επιχειρήσεων (51-200 χρήστες) αναβάθμισε τον εξοπλισμό το τελευταίο τρίμηνο.

Κυβερνοασφάλεια και υποδομές

Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις στην Ελλάδα (24%) δήλωσε ότι τα τελευταία δύο χρόνια αντιμετώπισε κάποιο περιστατικό παραβίασης της ασφάλειας των συστημάτων του, είτε από εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού, είτε από κλοπή υπολογιστή. Πρόκειται για ένα γεγονός που εξηγεί απόλυτα την ανησυχία που εμφανίζονται να έχουν οι επιχειρήσεις στο θέμα της ασφάλειας των πληροφοριακών τους συστημάτων, ενώ είναι χαρακτηριστικό το εύρημα ότι μεταξύ των στελεχών υπάρχει μέτρια ικανοποίηση για το επίπεδο των υποδομών των εταιρειών τους και τα μέτρα που αυτές λαμβάνουν.

Σε επίπεδο απειλών, σημαντικότερες θεωρούνται οι ιοί, το malware, τα λάθη από τους χρήστες, το spyware, η μόλυνση συσκευών μέσω USB, αλλά και η διαρροή/κλοπή πληροφοριών. Τα βήματα προστασίας που ακολουθούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις είναι ουσιαστικά τέσσερα: τακτική ενημέρωση του λογισμικού (90%), αναβάθμιση υπολογιστών με ενσωματωμένη προστασία (60%), περιορισμός πρόσβασης στο δίκτυο (59%) και συχνή επιμόρφωση των χρηστών (55%).

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, η μεγαλύτερη ανησυχία και παράλληλα η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες στην Ελλάδα είναι η περιορισμένη γνώση του προσωπικού για τους κινδύνους (54%), η αδυναμία να είναι συνεχώς ενημερωμένοι στους πιθανούς κινδύνους οι ειδικοί στα συστήματα ασφαλείας (48%), αλλά και το υψηλό κόστος των σχετικών προγραμμάτων (44%).

Εξ αποστάσεως εργασία: Ποιο θα είναι το μέλλον;

Η έρευνα ασχολήθηκε επίσης με το πως επηρεάστηκαν οι ελληνικές επιχειρήσεις από το lockdown όσον αφορά στο θέμα της εργασίας εξ αποστάσεως. Προ της πανδημίας, το 38% είχε τουλάχιστον έναν εργαζόμενο που εργαζόταν από απόσταση, με τον μέσο όρο των εξ αποστάσεως εργαζομένων να είναι μόλις 15,9%.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το 58% είχε τουλάχιστον έναν εργαζόμενο να τηλε-εργάζεται, με τον μέσο όρο για το σύνολο των εργαζομένων να είναι 30,3%. Αξίζει να σημειωθεί πως το 42% δήλωσε πως δεν είχε κανέναν εργαζόμενο εξ αποστάσεως.

Όσον αφορά στο μέλλον, το 41% των επιχειρήσεων εκτιμά πως μετά το τέλος της πανδημίας θα έχει τουλάχιστον έναν εξ αποστάσεως υπάλληλο, ενώ θεωρεί ότι κατά μέσο όρο το ποσοστό αυτό θα φθάσει στο 22,2%. Αξίζει δε να επισημανθεί πως μόνο το 17% των εταιρειών δηλώνει πως δεν θα συνεχίσει να εφαρμόζει την εξ αποστάσεως εργασία.

Video παρουσίασης έρευνας από τον κο Παναγιώτη Μακρυνιώτη Γενικό Διευθυντή της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο.

Σε επίπεδο εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε, το 35% των ελληνικών επιχειρήσεων δήλωσε ότι επέτρεψε στους εργαζόμενους να χρησιμοποιήσουν τον δικό τους υπολογιστή, ενώ υπήρξε και ένα 19% που μετέφερε τους σταθερούς υπολογιστές των εργαζομένων από το γραφείο στο σπίτι τους. Το 17% χρησιμοποίησε υπολογιστές που είχε ήδη στην αποθήκη του, ενώ το 16% προχώρησε στην προμήθεια νέων υπολογιστών και το 3% αγόρασε refurbished μηχανήματα.

Σχετικά με τα ευρήματα της έρευνας ο Γενικός Διευθυντής της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο, κύριος Παναγιώτης Μακρυνιώτης, δήλωσε ότι «Οι επιχειρήσεις στη χώρα μας έχουν πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια, παρόλο που η έλευση του covid 19 είχε σαν αποτέλεσμα την έντονη επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλον το κόσμο. Η εργασία από οπουδήποτε (work form anywhere) είναι άλλωστε το μέλλον. Παρόλα αυτά το 91% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα χρησιμοποιεί ακόμα σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο για βελτίωση. Παράλληλα, μία στις τέσσερις επιχειρήσεις έχει βρεθεί αντιμέτωπη με περιστατικό παραβίασης ασφάλειας τα τελευταία δυο χρόνια. Είναι πλέον βέβαιο ότι πρέπει να επενδύσουμε και να γίνει ουσιαστική προτεραιότητα η κυβερνοασφάλεια στις επιχειρήσεις.»

Δείτε video με σχόλια από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Στρατηγικής, κο Γρηγόρη Ζαριφόπουλο, την κα Γιώτα Παπαρίδου Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ, τον κύριο Ιωάννη Μερτζάνη, Διευθύνων Σύμβουλο της Space, τον κύριο Δημήτριο Εφορακόπουλο, Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο της InfoQuest