Ένας ρεπουμπλικάνος βουλευτής από την Τζόρτζια είπε ενόψει της ψηφοφορίας για την παραπομπή του Ντόναλντ Τραμπ με την κατηγορία της κατάχρησης εξουσίας και της παρακώλυσης των ερευνών του Κογκρέσου ότι ο Ιησούς έτυχε πιο δίκαιης δίκης από τον αμερικανό πρόεδρο πριν από τη σταύρωσή του.

«Όταν ο Ιησούς κατηγορήθηκε εσφαλμένα για προδοσία, ο Πόντιος Πιλάτος του έδωσε την ευκαιρία να αντιμετωπίσει τους κατηγόρους του» είπε ο Μπάρι Λούντερμιλκ στην παρέμβασή του στη Βουλή.

«Σε εκείνη την παρωδία δίκης, ο Πόντιος Πιλάτος παραχώρησε στον Ιησού περισσότερα δικαιώματα απ’ όσα έδωσαν οι Δημοκρατικοί σ’ αυτόν τον πρόεδρο σ’ αυτήν τη διαδικασία» συνέχισε.

“…When Jesus was falsely accused of Treason, Pontius Pilate gave Jesus the opportunity to face his accusers. During that sham trial, Pontius Pilate afforded more rights to Jesus, than Democrats have afforded this president in this process.” #ShamImpeachment pic.twitter.com/n8FZRe64eo

