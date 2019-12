«Ο Τραμπ πρέπει να φύγει», «Ο κόσμος κοιτάζει», «Προστατεύστε το Σύνταγμα»: Κρατώντας πλακάτ με τα παραπάνω συνθήματα, ένα πλήθος εκατοντάδων ανθρώπων συγκεντρώθηκε σήμερα το πρωί μπροστά από το Καπιτώλιο στην Ουάσιγκτον, για να στηρίξει τους βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος που ετοιμάζονται να εγκρίνουν το κατηγορητήριο σε βάρος του Αμερικανού προέδρου.

Οι εκφωνητές διαφόρων οργανώσεων, οι οποίες απηύθυναν το κάλεσμα για την κινητοποίηση, ανέβαιναν στη μικρή σκηνή, που είχε στηθεί μπροστά από το εμβληματικό τρούλο του Κογκρέσου, ενώ περιστοιχίζονταν από μεγάλα πορτοκαλί γράμματα που σχημάτιζαν τη λέξη «Παραπομπή».

«Ο πρόεδρός μας είναι ένας εγκληματίας», «ένας προδότης», είπε η 37χρονη Σουζάνα Κάνερ, που συμμετείχε στη διαδήλωση.

Moments after I took this video of the crowd chanting — “Nobody is above the law” — an actual bald eagle flew over the Capitol grounds. The crowd cheered as it glided past. “That’s a good omen,” an organizer said. #ImpeachmentRally pic.twitter.com/kWVGBim7RR

