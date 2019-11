Η Βρετανία εξέδωσε σήμερα περισσότερες από 100 προειδοποιήσεις για πλημμύρες, με τις αρχές να απευθύνουν συστάσεις στους κατοίκους περιοχών της βόρειας Αγγλίας να εκκενώσουν τα σπίτια τους εν μέσω ανησυχιών ότι μπορεί να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, έπειτα από κατακλυσμιαίες βροχές που έφθασαν, μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, τη βροχόπτωση ενός μήνα.

Δεκάδες άνθρωποι παρέμειναν εγκλωβισμένοι σε ένα εμπορικό κέντρο στη πόλη Σέφιλντ στη διάρκεια της νύχτας και άλλοι 100 περίπου διασώθηκαν από ένα άλλο εμπορικό κέντρο σε κοντινή απόσταση από πυροσβέστες με φουσκωτές λέμβους.

Η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά σπίτια που βρίσκονται σε πέντε περιοχές γύρω από τον ποταμό Ντον κοντά στην πόλη Ντόνκαστερ, όπου οι αρχές δήλωσαν πως η βροχή που έπεφτε ακατάπαυστα προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες καθώς η στάθμη του ποταμού έφθασε σε ύψος ρεκόρ θέτοντας απειλή για τη ζωή.

The scene at Darley Dale, Four Lane Ends. The flood water has completely taken over the area. All the latest on @BBCDerby #Derbyshire #flooding #floods pic.twitter.com/e0sIbP7PdB

— Heidi Booth (@HeidiBooth90) 8 Νοεμβρίου 2019