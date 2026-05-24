Η «σοφή ηγεσία» αποδίδει καρπούς – Μπορεί να εφαρμοστεί στον χώρο εργασίας;
Κόσμος 24 Μαΐου 2026, 10:00

Η «σοφή ηγεσία» αποδίδει καρπούς – Μπορεί να εφαρμοστεί στον χώρο εργασίας;

Η καλή ηγεσία δεν περιορίζεται στην αποτελεσματικότητα ή την αποδοτικότητα, αλλά ενσωματώνει αξίες, κρίση και προνοητικότητα

Το λιπίδιο που μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο εμφράγματος

Το λιπίδιο που μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο εμφράγματος

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αστάθεια, τεχνολογικές ανατροπές, υγειονομικές κρίσεις, μεταβολές στις αγορές και αυξανόμενη οργανωτική πολυπλοκότητα, η ανάγκη για πιο ευέλικτες και στοχαστικές μορφές ηγεσίας είναι πλέον επιτακτική.

Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις διοίκησης συχνά αποδεικνύονται ανεπαρκείς για να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα και τις ραγδαίες αλλαγές.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια της σοφίας αποκτά κεντρική σημασία.

Η σοφή ηγεσία δεν αφορά μόνο τη λήψη αποφάσεων, αλλά τη βαθύτερη κατανόηση των συνεπειών τους για τους ανθρώπους, τους οργανισμούς και την κοινωνία.

Έτσι, η σοφία μπορεί να λειτουργήσει ως θεμέλιο της αποτελεσματικής ηγεσίας και ως κινητήριος δύναμη οργανωτικής αριστείας.

Τι σημαίνει «σοφή ηγεσία»

Η σοφή ηγεσία ορίζεται ως η ικανότητα ενός ηγέτη να επιτρέπει και να ενισχύει την ουσιαστική συμβολή των άλλων στην ανάπτυξη των ατόμων, των οργανισμών και της ευρύτερης κοινότητας. Δεν περιορίζεται στην αποτελεσματικότητα ή την αποδοτικότητα, αλλά ενσωματώνει αξίες, κρίση και προνοητικότητα.

Στο πλαίσιο ερευνητικών μελετών των ερευνητών διοίκησης και απασχόλησης Αμπντεραχμάν Χάσι και Τζιοβάννα Στόρτι, αναπτύχθηκε μια «κλίμακα σοφής ηγεσίας» για την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι ηγέτες επιδεικνύουν σοφές συμπεριφορές μέσα σε οργανισμούς.

Η κλίμακα αυτή δοκιμάστηκε και επικυρώθηκε σε διεθνή δείγματα από χώρες όπως ο Καναδάς, η Κίνα, το Μαρόκο, η Γαλλία και άλλες, επιβεβαιώνοντας τη διαπολιτισμική της αξία.

Οι τέσσερις πυλώνες της σοφής ηγεσίας

Όπως αναλύουν σε ένα άρθρο τους στο The Conversation, οι Χάσι και Στόρτι, η σοφή ηγεσία βασίζεται σε τέσσερις βασικούς μηχανισμούς: διανοητική οξυδέρκεια, προώθηση της δράσης, ηθική συμπεριφορά και ταπεινότητα.

Αυτοί οι πυλώνες συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ηγετικής συμπεριφοράς.

Διανοητική οξυδέρκεια: η τέχνη της σωστής κρίσης

Η διανοητική οξυδέρκεια αναφέρεται στην ικανότητα του ηγέτη να κατανοεί βαθιά τις καταστάσεις, να αναλύει δεδομένα με ψυχραιμία και να λαμβάνει ορθές αποφάσεις τόσο σε προβλέψιμα όσο και σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα.

Οι σοφοί ηγέτες παρατηρούν προσεκτικά τα γεγονότα, αποφεύγουν βεβιασμένα συμπεράσματα και βασίζονται στη λογική ανάλυση πριν δράσουν. Επιπλέον, διαθέτουν την ικανότητα να προβλέπουν τις συνέπειες των αποφάσεών τους και να επιλέγουν την κατάλληλη στιγμή για δράση.

Η απουσία αυτής της ικανότητας μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το σκάνδαλο Dieselgate της Volkswagen το 2015.

Ανώτερα στελέχη και μηχανικοί, παρά τις τεχνικές τους γνώσεις, δεν αξιολόγησαν επαρκώς τις ηθικές και στρατηγικές συνέπειες της εγκατάστασης λογισμικού παραποίησης εκπομπών.

Το αποτέλεσμα ήταν πρόστιμα και διακανονισμοί άνω των 33 δισ. ευρώ, πλήττοντας σοβαρά τη φήμη και τη βιωσιμότητα της εταιρείας.

Προώθηση της δράσης: από το όραμα στην υλοποίηση

Η δεύτερη διάσταση της σοφής ηγεσίας αφορά την ικανότητα του ηγέτη να κινητοποιεί τους άλλους προς συγκεκριμένες και ουσιαστικές δράσεις.

 Οι σοφοί ηγέτες δεν περιορίζονται στη διατύπωση οράματος, αλλά διασφαλίζουν ότι αυτό μετατρέπεται σε πρακτική πραγματικότητα.

Ενισχύουν τη συνεργασία, καλλιεργούν εμπιστοσύνη και βοηθούν τα μέλη του οργανισμού να αναπτύξουν το δυναμικό τους. Παράλληλα, μπορούν να γεφυρώνουν διαφορετικά συμφέροντα και να συντονίζουν ομάδες με αντικρουόμενες προτεραιότητες.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Tadataka Yamada κατά τη θητεία του στην GlaxoSmithKline.

Όταν η εταιρεία συμμετείχε σε νομική διαμάχη σχετικά με την πρόσβαση σε φάρμακα για το AIDS στη Νότια Αφρική, ο Yamada επαναπροσδιόρισε τη στρατηγική της, τονίζοντας την ηθική ευθύνη απέναντι στους ασθενείς.

Η παρέμβασή του οδήγησε στην απόσυρση των αγωγών και βελτίωσε σημαντικά τη φήμη και τις σχέσεις της εταιρείας.

Ηθική συμπεριφορά: η αξία της ακεραιότητας

Η ηθική διάσταση της σοφής ηγεσίας αφορά τη συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων, καθώς και τη δέσμευση σε αξίες όπως η δικαιοσύνη, η διαφάνεια και η κοινωνική υπευθυνότητα.

Οι σοφοί ηγέτες δεν επιδιώκουν μόνο το κέρδος, αλλά εξετάζουν τις συνέπειες των αποφάσεών τους σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: εργαζόμενους, πελάτες, κοινότητα και περιβάλλον.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Mario Rovirosa της Ferrer. Υπό την ηγεσία του, η εταιρεία έγινε η πρώτη φαρμακευτική B Corp στην Ισπανία.

Η Ferrer ενσωματώνει κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους στη στρατηγική της και επανεπενδύει σημαντικό μέρος των κερδών της σε κοινωνικές δράσεις.

Η προσέγγιση αυτή δείχνει πώς η ηθική ηγεσία μπορεί να συνδυάσει επιχειρηματική επιτυχία και κοινωνικό όφελος.

Καλλιέργεια ταπεινότητας: η δύναμη της αυτογνωσίας

Η ταπεινότητα αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της σοφής ηγεσίας. Δεν σημαίνει αδυναμία, αλλά ισορροπημένη αυτοεκτίμηση και διάθεση για συνεχή μάθηση.

Οι σοφοί ηγέτες αναγνωρίζουν τα όριά τους, μαθαίνουν από τους άλλους και παραδέχονται τα λάθη τους. Επίσης, ενσωματώνουν διαφορετικές οπτικές πριν λάβουν αποφάσεις.

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι η Anne Mulcahy στην Xerox.

Όταν ανέλαβε την ηγεσία το 2001, η εταιρεία βρισκόταν στα πρόθυρα κατάρρευσης. Αντί να επιλέξει τη χρεοκοπία, προώθησε τον διάλογο, ζήτησε ανατροφοδότηση από όλα τα επίπεδα του οργανισμού και έδωσε έμφαση στη συνεργασία.

Η στρατηγική της οδήγησε στη διάσωση της εταιρείας, στη μείωση του χρέους και στη βελτίωση της κερδοφορίας της.

Ένα νέο μοντέλο ηγεσίας για σύγχρονους οργανισμούς

Το προτεινόμενο μοντέλο σοφής ηγεσίας επεκτείνει υπάρχουσες θεωρίες όπως η αυθεντική, η ηθική και η μετασχηματιστική ηγεσία, ενσωματώνοντας με συστηματικό τρόπο τις διαστάσεις της κρίσης, της δράσης, της ηθικής και της ταπεινότητας.

Η ανάπτυξη της «κλίμακας σοφής ηγεσίας» προσφέρει ένα πρακτικό εργαλείο αξιολόγησης των ηγετικών συμπεριφορών μέσα στους οργανισμούς.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στη διαδικασία επιλογής στελεχών όσο και στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάπτυξης ηγεσίας.

Ανάγκη για σωστή ηγεσία

Σε έναν κόσμο όπου η αβεβαιότητα αποτελεί τη νέα κανονικότητα, η σοφή ηγεσία προσφέρει ένα σταθερό πλαίσιο καθοδήγησης.

Η σύγχρονη έννοια της σοφής ηγεσίας, όσο και αν αντλεί από οργανωσιακές θεωρίες και εμπειρικά δεδομένα, συναντά μια εντυπωσιακά διαχρονική ιδέα στην ιστορία της πολιτικής σκέψης: τον φιλόσοφο-βασιλιά του Πλάτωνα. Ο Πλάτων υποστήριξε ότι η ιδανική διακυβέρνηση δεν μπορεί να βασίζεται ούτε στη δύναμη ούτε στη φιλοδοξία, αλλά στη γνώση, στη λογική και στην κατανόηση του Αγαθού.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πραγματικός ηγέτης είναι εκείνος που έχει ανυψωθεί από την απλή διαχείριση της πραγματικότητας στην κατανόηση των βαθύτερων αρχών της δικαιοσύνης και της αλήθειας. Δεν κυβερνά για προσωπικό όφελος, αλλά ως θεματοφύλακας του κοινού καλού, συνδυάζοντας σοφία και εξουσία με τρόπο που οδηγεί την κοινωνία σε αρμονία και ευδαιμονία.

Με άλλα λόγια, η σύγχρονη «σοφή ηγεσία» δεν είναι παρά η οργανωσιακή μετάφραση ενός παλιού αλλά επίκαιρου ιδανικού: του ηγέτη που δεν απλώς διοικεί, αλλά κατανοεί, καθοδηγεί και υπηρετεί — όπως ακριβώς ο φιλόσοφος-βασιλιάς του Πλάτωνα.

