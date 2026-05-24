Δάκρυσε ο Γιώργος Πρίντεζης μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό
Δακρυσμένος από χαρά ο θρύλος του Ολυμπιακού Γιώργος Πρίντεζης, μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Euroleague με 92-85 και κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο για 4η φορά στην ιστορία του.
Μια πολύ σπουδαία επιτυχία για την ομάδα του μεγάλου λιμανιού, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του να πανηγυρίζουν μαζί με τους χιλιάδες οπαδούς τους που βρέθηκαν απόψε στο «T-Center», αλλά και με μεγάλες μορφές της «ερυθρόλευκης» ιστορίας, που παρακολούθησαν από κοντά το παιχνίδι, όπως ο Γιώργος Πρίντεζης.
Ο παλαίμαχος άσος, που ήταν μέλος της ομάδας που έκανε το back to back στην Euroleague το 2012 και 2013, δεν άντεξε και ξέσπασε σε δάκρυα χαράς, με τον τηλεοπτικό φακό του συνδρομητικού καναλιού να πιάνει το εσταντανέ, σε μια συγκλονιστική στιγμή.
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης και ο Πρίντεζης έζησε από κοντά τη μεγάλη στιγμή, ενώ δίπλα του υπήρχε και ο σπουδαίος Θοδωρής Παπαλουκάς, που είχε γράψει επίσης τη δική του ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
- Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραμένει στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού
- H Bουλγαρία αποθεώνει Βεζένκοφ και Ολυμπιακό
- Ολυμπιακός: Αυτό είναι το μπλουζάκι του πρωταθλητή Ευρώπης 2025-26 (pic)
- Τα ισπανικά ΜΜΕ υποκλίνονται στον Ολυμπιακό
- Τελικά χάρη στον Ολυμπιακό 1 στα 4 φέτος σε τελικούς για το ελληνικό μπάσκετ
- Κάηκε ο Πειραιάς – Πανηγυρίζουν οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων»
- Ολυμπιακός: Οι 21 τίτλοι που έχουν κατακτήσει οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη
- Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Σήμερα είναι πέντε χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις